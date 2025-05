Tewaterlating Noord-Koreaans marineschip mislukt voor de ogen van dictator Kim

Noord-Korea meldt dat de tewaterlating van een nieuw marineschip is mislukt. Dictator Kim Jong-un was volgens staatsmedia woest dat het misging op het moment dat het schip van de scheepshelling rolde."Nadat hij het hele ongeluk had gezien, sprak gerespecteerd kameraad Kim Jong-un streng van een ernstig ongeluk en een criminele daad, veroorzaakt door onzorgvuldigheid, onverantwoordelijkheid en een gebrek aan wetenschap. Dit mag niet worden getolereerd."Het oorlogsschip had op de werf in Chongjin zijdelings in het water moeten glijden. Het ging volgens Noord-Korea mis doordat een van de sleeën waarop het schip lag niet goed loskwam. Daardoor raakte het uit balans en raakte de romp beschadigd. Zuid-Korea meldt dat het schip op zijn kant in het water ligt.Noord-Korea heeft geen openheid gegeven over hoe groot de schade aan het schip is. Ook is niet duidelijk of er bij het incident gewonden zijn gevallen.Het ongeluk is pijnlijk voor Kim, die spreekt van "een smet op de waardigheid en zelfrespect van onze staat". De modernisering van de marine is een van de prestigeprojecten waar Kim nauw bij betrokken is. Vorige maand nog was Kim zelf met zijn dochter aanwezig bij de doop van de Choe Hyon, het grootste marineschip ooit van het land.Noord-Korea noemt de nieuwe generatie oorlogsschepen van 5000 ton, uitgerust met lanceerinrichtingen voor raketten, een antwoord op druk van de VS en diens Aziatische bondgenoten. De Noord-Koreaanse marine is minder sterk uitgerust dan die van de zuiderburen, maar met dit project wil het land een inhaalslag maken.Militair experts speculeren dat de druk van Kim achter de vernieuwingen misschien tot het ongeluk hebben geleid. Er was mogelijk voor het eerst gekozen een marineschip zijwaarts te water te laten om meer werven te kunnen gebruiken.Kort na bekendmaking van het fiasco onderstreepte Noord-Korea nog altijd militair een dreiging te vormen door kruisraketten af te vuren. Zuid-Korea maakte geen verdere details bekend over hoe ver die waren gekomen.