Stormloop op gratis tickets voor A10-feest, voor bizarre prijzen op Marktplaats en X

De gratis tickets voor het festival 'Op de Ring' op de snelweg A10 zijn woensdagochtend binnen no-time een gewild goed geworden. Vanaf 10.00 uur konden bezoekers een tijdslot reserveren, maar al snel zijn lange wachtrijen ontstaan op de website. "Het is op dit moment erg druk, dus even geduld alsjeblieft", staat op de site te lezen. Wie de pagina ververst, verliest zijn plek in de wachtrij. Aangeraden wordt dus om de pagina niet te verversen.



Volgens een woordvoerder van de organisatie is het aantal geïnteresseerden enorm, al is nog niet duidelijk hoeveel mensen momenteel in de wachtrij staan of hoeveel tickets inmiddels zijn verzilverd. Eerder werd al gemeld dat er 680.000 bezoekers worden verwacht, terwijl er slechts 280.000 tickets beschikbaar zijn.



Hoewel de kaartjes gratis zijn, zijn ze inmiddels opgedoken op onder meer Marktplaats en X. Daar worden ze aangeboden voor bedragen die flink oplopen. Zo probeert iemand vier tickets te slijten voor 250 euro en worden ze elders verkocht voor 35 euro per stuk.



De organisatie grijpt in en waarschuwt: "Maak hier geen gebruik van. Deze tickets worden ongeldig gemaakt." Volgens hen zijn de kaartjes persoonsgebonden en bedoeld om het publiek gelijkmatig te verspreiden over het terrein en het openbaar vervoer.



De lokale PvdA noemt het verloop van het proces "dramatisch" en heeft er vragen over gesteld aan de burgemeester. "Het komt erop neer dat mensen die door de wachtrij waren oneindig veel kaartjes hebben kunnen bestellen, en de wachtrij ophielden voor de rest", aldus de partij aan Hart van Nederland.



Het festival op de A10 vindt plaats op 21 juni, als onderdeel van de viering van 750 jaar Amsterdam. De snelweg wordt dat weekend deels afgesloten voor muziek, theater, sport, dans en zelfs huwelijksvoltrekkingen.

22-05-2025 17:08:22 Emmo

Eerder werd al gemeld dat er 680.000 bezoekers worden verwacht, terwijl er slechts 280.000 tickets beschikbaar zijn. Dat wordt dringen. Dat wordt dringen.

22-05-2025 17:53:20 allone

Romantisch trouwen en dan snel weg En het aantrekkelijke is het feest of de snelweg?Romantisch trouwen en dan snel weg

