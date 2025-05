Kat springt van dak bij reddingsactie brandweer, maar valt precies goed

In de Netscherstraat in Ede heeft een kat woensdag voor aardig wat opschudding gezorgd. Het dier zat rond 10.40 uur op de nok van een dak, wat leidde tot bezorgde telefoontjes van buurtbewoners. De brandweer kwam met een hoogwerker ter plaatse om de kat te redden.



Hoewel de brandweerlieden van alles probeerden om het beestje te redden, besloot de kat zelf actie te ondernemen. Uit angst begon de kat aan de rand van het dak te hangen en viel vervolgens naar beneden, tot schrik van omstanders. Wonder boven wonder kwam het beestje veilig terecht.



De redding was te danken aan een attente en alerte brandweerman, wiens jas precies op het juiste moment dienst deed als zachte landingsplek. De kat leek ongedeerd en maakte zich snel uit de pootjes.



Een woordvoerder van de hulpdiensten laat weten dat het dier geen verwondingen leek te hebben.

Reacties

