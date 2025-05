Amerikaan wil geen uitjes op zijn burger, maar krijgt ze toch: nu eist hij tot 1 miljoen dollar schadevergoeding

Een man uit de Amerikaanse staat Texas heeft fastfoodketen Whataburger aangeklaagd omdat hij uitjes kreeg op zijn hamburger, terwijl hij had gevraagd om een burger zonder. De man is namelijk allergisch voor ui. Hij eist nu een schadevergoeding van 250.000 dollar tot 1 miljoen dollar.



De man, Demery Ardell Wilson, diende eind april een klacht in bij de rechtbank van Harris County. Hij stelt dat hij op 24 juli 2024 een maaltijd at bij Whataburger. Hoewel uit de aanklacht niet blijkt dat het ging om een hamburger, is dat gezien de menukaart van de fastfoodketen wel aannemelijk. Die bestaat namelijk vrijwel uitsluitend uit burgers, voornamelijk burgers met uitjes.



De man zegt bij zijn bestelling nadrukkelijk te hebben aangegeven dat hij die groente niet op zijn burger wilde. Toch zouden er (sporen van) uitjes op zijn hamburger hebben gezeten. Nadat hij een hap nam, kreeg Wilson een allergische reactie. Daardoor zou hij ‘medische behandeling’ nodig hebben gehad.



In de rechtszaak werd gesteld dat de maaltijd ‘onveilig en gebrekkig’ was. Dat er toch uitjes op de burger zaten, zou het gevolg zijn van ‘een productiefout’.



Wilson eist een schadevergoeding die kan oplopen van 250.000 dollar tot 1 miljoen dollar, onder meer om zijn medische kosten, emotionele schade en andere uitgaven te kunnen voldoen. Zijn advocaat heeft nog niet gereageerd op vragen van de Amerikaanse media.



Whataburger is een fastfoodketen die vooral populair is in Texas. In die Amerikaanse staat heeft het bedrijf 764 restaurants. De keten heeft ook zaken in zestien andere staten, waaronder North Carolina, Georgia en Florida.

Reacties

21-05-2025 12:09:00 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.554

OTindex: 6.526

dat kun je als persoon met een allergie toch van tevoren bedenken dat dat nooit ui-vrij gaat zijn?

21-05-2025 14:12:39 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.648

OTindex: 57.212

@MIADIA : Inderdaad. Zo'n hamburgertent is vergeven van de uitjes en sporen daarvan. Dan zoek je het ook wel bewust op, zou je zeggen.

21-05-2025 16:18:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.786

OTindex: 95.193

Ben benieuwd of hij die schadevergoeding krijgt, terwijl hij toch zelf verantwoordelijk is

21-05-2025 17:49:49 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.002

OTindex: 3.188

@MIADIA : Dacht ik ook al. Ze gaan echt niet na elk broodje hamburger andere handschoentjes aantrekken. Dus als ze er uien mee hebben gepakt en vervolgens sla pakken en de rest dan heb je een prachtig uitgedeelde besmetting, als je zo allergisch bent ga je zeker niet naar zulke zaken, ga dan in een goed restaurant een burger eten, het kan daar ook en daar betaal je meer voor alle aanpassingen en geniet je er ook meer van.

21-05-2025 18:43:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.786

OTindex: 95.193

@omabep : @MIADIA : misschien deed hij het expres omdat hij rijk wilde worden

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: