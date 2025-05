Zoekactie Franse gevangenissen levert duizenden 'ondetecteerbare' telefoons op

Franse autoriteiten hebben dinsdag bij een grote zoekactie in 66 gevangenissen, meer dan 5000 'ondetecteerbare' telefoons onderschept. Het gaat om mini-telefoons zo klein als een aansteker, die weinig tot geen metalen onderdelen bevatten, en daardoor moeilijk door cipiers te vinden zijn. Foto Zelfs een fotocamera kan ze maar moeilijk scherp vastleggen.Gedetineerden in Franse gevangenissen gebruiken deze telefoons op grote schaal om te kunnen communiceren met de buitenwereld. Ze kunnen zo hun criminele activiteiten voortzetten. Om daar wat tegen te doen, hebben Franse autoriteiten bijna 500 cellen doorzocht en een online marktplaats waar de toestellen te koop zijn, uit de lucht gehaald.Het probleem bevindt zich niet alleen in Frankrijk. Eurojust, het EU-agentschap voor justitiƫle samenwerking in strafzaken, meldt dat de toestellen wereldwijd worden verkocht en eenvoudig te verbergen zijn tijdens veiligheidscontroles. Eurojust heeft ook informatie gedeeld over de toestellen met andere Europese landen. "Die kunnen vaststellen of de apparaten ook in hun gevangenissen worden gebruikt," meldt de organisatie."In Nederland worden dit soort mini-telefoons al jaren gebruikt in gevangenissen," stelt Koen Voskuil, misdaadjournalist voor RTL Nieuws. Er worden door het land heen regelmatig zoekacties uitgevoerd. Echter glippen er toch veel toestellen door de mazen van het net."Ze zijn al niet met metaaldetectors te vinden, en als ze uit staan kunnen gsm-detectoren ook niet het telefoonsignaal oppikken," zegt hij. Ook een onaangekondigde handmatige zoektocht levert vaak niets op. "Ze zijn klein genoeg om snel verstopt te worden in een lichaamsholte."Wel is er een mogelijkheid om ze met honden op te sporen. "Speciaal getrainde zoekhonden kunnen namelijk een bepaald bestanddeel in de telefoon ruiken." Deze oplossing wordt steeds vaker ingezet, maar het blijft een kat-en-muisspel tussen justitie en criminelen.