Duizenden kuikens ter adoptie aangeboden, maar niet te koop voor vlees

Een dierenasiel in de Amerikaanse staat Delaware probeert duizenden kippenkuikens te verzorgen en een nieuw thuis te geven. De jonge dieren waren onderweg naar verschillende bedrijven over het hele land toen ze werden achtergelaten op een postdistributiecentrum.



Zo'n 12.000 kuikens werden in een vrachtwagen op een postdistributiecentrum van de staat achtergelaten, zonder voedsel en water. Daar overleefden ze drie dagen voordat ze werden ontdekt, maar duizenden haalden het niet, schrijft AP News.



De kuikens die het wél overleefden, worden al meer dan twee weken verzorgd in het First State Animal Center en door de Dierenbescherming. De boerderij waar de kuikens vandaan komen, mag de dieren niet terugnemen vanwege zorgen over de bioveiligheid.



Het asiel heeft de vogels inmiddels ter adoptie aangeboden, maar nog lang niet alle dieren zijn opgehaald. Sommige partijen wilden de kippen voor het vlees kopen, maar omdat het asiel en de Dierenbescherming geen dieren doden, werden die partijen geweigerd.



In verband met de jonge dieren moet het dierenopvangcentrum plots 24/7 operationeel zijn. En daar komt een flink financieel plaatje bij kijken, aldus de directeur van het centrum.



Het asiel draait op donaties. Inmiddels geven sommige medewerkers eigen geld uit om de dieren te kunnen blijven voeden en verzorgen.



Er wordt nog onderzoek gedaan naar het voorval.

Reacties

20-05-2025 18:38:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.786

OTindex: 95.193



Ik was mijn kuikentjes helemaal vergeten.

De vrachtwagen ook trouwens. Van wie is die ? Foutje, meneer Sonneberg.Ik was mijn kuikentjes helemaal vergeten.De vrachtwagen ook trouwens. Van wie is die ?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: