Gestolen borstbeeld van The Doors-frontman Jim Morrison na 37 jaar teruggevonden

Agenten van de Franse politie hebben bij een anticorruptie-actie het borstbeeld van Jim Morrison teruggevonden dat 37 jaar geleden van zijn graf in Parijs verdween. Er ontbreekt een stuk van de neus en het zit onder de graffiti maar dat was bij de verdwijning in 1988 ook al zo.De agenten vonden het marmeren beeld bij de doorzoeking van een huis in een fraudeonderzoek. Volgens de politie was het een toevalstreffer. Bij wie het beeld is gevonden en in welk onderzoek, wil de politie niet kwijt.Het kunstwerk van de Kroaat Mladen Mikulin sierde tussen 1981 en 1988 het graf van de legendarische frontman van de Amerikaanse rockband The Doors op de Parijse begraafplaats Père Lachaise. Volgens onbevestigde berichten namen fans het 128 kilo zware gevaarte mee op een brommer.Jim Morrison stierf op 27-jarige leeftijd in 1971 in Parijs, officieel aan de gevolgen van een hartaanval toen hij in bad lag. Er is ook een versie dat een overdosis heroïne hem fataal werd.Zijn graf op Père-Lachaise groeide uit tot een bedevaartsoord voor fans. Het is nog niet bekend of het beeld daar wordt teruggeplaatst.