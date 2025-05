Robot zet nieuw snelheidsrecord Rubiks kubus oplossen: 0,103 seconden

Hoe snel kun jij een Rubiks kubus oplossen? Sneller dan de robot Purdubik’s Cube, ontwikkeld door een team studenten van Purdue University (VS), gaat je waarschijnlijk niet lukken. Die had maar 103 milliseconden nodig om de van origine Hongaarse puzzel op te lossen.“Een menselijke oogwenk duurt ongeveer 200 tot 300 milliseconden. Dus voordat je het doorhebt dat de robot beweegt, hebben we de puzzel al opgelost”, vertelt student Matthew Patrohay.Het vorige record werd gezet in 2024 door een robot van Mitsubishi Electric; deze deed er 0,305 seconden over om de Rubiks kubus op te lossen. Zij versloegen weer het record van MIT-studenten in 2018, die bleven steken op 0,380 seconden. Wie destijds dacht dat het niet sneller zou kunnen, zat er dus behoorlijk naast.“Mijn inspiratie was een vorige wereldrecordhouder”, vertelt Patrohay. “Ik zat op de middelbare school toen ik de video van de MIT-studenten zag. Ik dacht toen: dat is een cool project, dat record zou ik graag willen verslaan. En nu hebben we bewezen dat we het nog sneller kunnen.”Het team heeft niet alleen het vorige wereldrecord met afstand verbroken, ze hebben ook een officiële certificatie van Guinness World Records binnengesleept.Hun Purdubik’s Cube gebruikt zogeheten machine vision om de kleuren te herkennen, speciaal ontwikkelde algoritmes om de snelheid te optimaliseren, en de bewegingshardware komt van het bedrijf Kollmorgen. De studenten maakten ook bewegingsprofielen, zodat iedere beweging met de uiterste precisie kan worden uitgevoerd.“Deze prestatie draait niet alleen om records verbreken”, vertelt mentor Nak-seung Patrick Hyun. “Het zoekt de grenzen op van wat synthetische systemen kunnen. Het brengt ons dichter bij het begrijpen van ultrasnelle, gecoördineerde controlesystemen, zoals we die in de natuur vinden.”