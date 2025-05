Eenden, ganzen en capibara's kleuren blauw in Brazilië door gelekte kleurstof

In Brazilië is een rivier zwaar vervuild geraakt met kleurstof. Door de verontreiniging zijn ganzen, eenden en capibara's blauw gekleurd. Ook zijn honderden vissen dood.De rivier Jundiai, ten noorden van São Paulo, raakte vervuild door een ongeluk met een vrachtwagen met kleurstof in de tank. Die botste op een paal, waarna de kleurstof in het riool terechtkwam, dat in verbinding staat met de rivier.De kleurstof is blauw en wordt bijvoorbeeld gebruikt in piepschuim of in eierdozen. Ook heeft de stof een sterke geur. Inmiddels kleurt een deel van de rivier groen. De kleurstof kan van kleur veranderen doordat het in aanraking is gekomen met rotsen en planten.Hulpdiensten proberen zoveel mogelijk dieren in en om de rivier te redden. Volgens nieuwssite Globo komt de watervoorziening voor burgers niet in gevaar. Water uit de Jundiai wordt normaal gesproken alleen gebruikt in het geval dat bepaald reservoirs leeg zijn geraakt.Hulpverleners zouden in elk geval drie ganzen en een eend hebben gered die blauw gekleurd waren. Die worden nu naar een plek gebracht waar ze worden gewassen en waar de giftige stoffen van ze af worden gehaald.Naar de blauw gekleurde capibara's die op beelden zijn gezien, wordt nog gezocht.Het Braziliaanse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de verontreiniging. Ook worden rivieren in de buurt extra in de gaten gehouden door de milieudiensten.