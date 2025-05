Britse tiener die verdween vanaf vakantieadres Thailand duikt op in gevangenis Georgië

Grote paniek bij de geliefden van een 18-jarige Britse die van de één op andere dag van de aardbodem verdwenen leek. Plotseling antwoordde ze niet meer op telefoontjes en appjes vanaf haar vakantieadres in Thailand. Na een paar dagen kwam het verlossende telefoontje. Bella Culley blijkt in leven, maar zit duizenden kilometers verderop gevangen op verdenking van drugssmokkel.



Culley zit vast in een vrouwengevangenis in Roestavi, op zo'n twintig kilometer van Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Haar hangt een gevangenisstaf van 20 jaar tot mogelijk zelfs levenslang boven het hoofd voor het smokkelen van 12 kilogram marihuana en twee kilo hasj.



Haar arrestatie zou het resultaat zijn van een samenwerking tussen 'verschillende departementen', melden de Georgische autoriteiten.



Hoe anders was de situatie afgelopen dinsdag. Toen deden haar bezorgde familieleden een oproep op sociale media voor informatie over de verblijfplaats van Bella May Culley uit het Britse Teesside. Ze waren doodongerust.



Vorige week zaterdag hadden ze voor het laatst van Culley gehoord toen ze bij de populaire Thaise badplaats Pattaya was. Niemand zal toen vermoed hebben dat het volgende telefoontje vanuit Oost-Europa zou komen, ruim 6000 kilometer verderop.



Haar Georgische advocaat zegt tegen Britse media dat Culley afgelopen zaterdag vanuit Thailand aankwam in Georgië en daar op het vliegveld van Tbilisi werd betrapt met een grote hoeveelheid drugs in haar bagage. Volgens haar raadsman is Culley enorm onder de indruk van de hele situatie. "In mijn optiek is ze nog maar een kind", zegt hij tegen de BBC. "Toen ik haar vroeg of ze een verklaring wilde afleggen, kwam er nauwelijks een woord uit haar mond."



Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het de familie van een vrouw bijstaat die vastzit in Georgië. Gisteren werd ze officieel voorgeleid. De rechtbank bepaalde dat Culley voorlopig blijft vastzitten.

Reacties

16-05-2025 12:09:14 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.190

OTindex: 24.719

Dan schrik je je inderdaad de pleuris als ouders. Wel een zeldzaam stupide kind, die Bella. Misschien flink onderontwikkeld voor haar 18 jaar.

16-05-2025 12:59:45 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.761

OTindex: 95.131

Nu zijn ze dus nog steeds doodongerust.

Las pas een boek van een Franse vrouw die (onwetend) ook drugs in haar koffer had en levenslang kreeg, in Thailand.

Uiteindelijk na meer dan 10 jaar is het haar met veel hulp gelukt om vrij te komen en schreef over al haar ervaringen. Geen inspiratie om daar ook in de gevangenis te komen.



Laatste edit 16-05-2025 13:00

16-05-2025 19:59:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.536

OTindex: 96.897

Dus dat "kind" is er stiekem vandoor gegaan zonder iemand iets te zeggen. Door wie is ze daar ingeluisd?

17-05-2025 06:22:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.536

OTindex: 96.897

@allone : Pssst... wil jij extra vakantiegeld verdienen? Met wat spullen van mij naar Georgië te brengen? Een leuk vliegreisje erbij, nou dat is toch leuk? Ik kan zelf hier nu niet weg dus zou jij dat voor me willen doen? Maar zeg er maar niets over tegen anderen hoor, ik wil niet dat er iemand jaloers wordt.......

17-05-2025 07:10:40 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.761

OTindex: 95.131



Dat Franse meisje (zie boven) was helemaal verliefd op die geweldig aardige man die een koffer voor haar kocht - vol met drugs @Mamsie : zoiets. Mensen zijn gewiekst. Vooral zulke criminelen.Dat Franse meisje (zie boven) was helemaal verliefd op die geweldig aardige man die een koffer voor haar kocht - vol met drugs

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: