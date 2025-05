Jongen tekent penis op Unesco-werelderfgoed in Peru

In Peru heeft een onbekende met een spuitbus een penis getekend op een muur in Chan Chan. Dat was de hoofdstad van het Chimu-rijk (850-1470) en tevens de grootste stad van Noord- en Zuid-Amerika voordat de Europeanen daar kwamen.De vandaal sloeg het afgelopen weekend toe. Een bewakingscamera legde het vast. De dader, op het oog een jonge man, is voor zover bekend nog niet gevonden. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal zes jaar.Het filmpje van de bekladding vlak bij de stad Trujillo gaat rond op sociale media. Het Peruaanse ministerie van Cultuur spreekt van "ernstig minachting voor onze geschiedenis en ons cultureel erfgoed".