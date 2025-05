Belgische vrouw die kanker fakete en verdween, duikt na 14 jaar op in Frans dorp

Een Belgische vrouw die veertien jaar geleden verdween nadat ze had beweerd aan kanker te lijden en geld nodig te hebben voor een behandeling, is opgedoken in een Frans dorp. Een inzamelingsactie leverde destijds 7000 euro op en daarna werd niets meer van haar vernomen. Tot nu dus.

De vrouw, 23 jaar oud toen ze verdween, zou voor haar behandeling zijn vertrokken naar de Canadese hoofdstad Ottawa, zei ze toen. Maar al snel bleek dat niet te kloppen, zoals ze ook het verhaal over haar ziekte bleek te hebben verzonnen. Maar het was onduidelijk waar de vrouw dan wel naartoe was gegaan, schrijft de Vlaamse omroep VRT.



Sommige donateurs dienden een klacht in, wat in 2015 leidde tot een rechtszaak. De vrouw werd bij verstek veroordeeld tot 1 jaar cel en moest een boete betalen van 2750 euro. Daar kwam het niet van: ook de jaren erna werd niets meer van haar vernomen.

Eind april schreef de Franse krant L'Avenir dat de vrouw was opgedoken in de plaats Condrieu, ten zuiden van de stad Lyon. Ook de politie bevestigt dat de vrouw is aangehouden, verhoord en daarna weer vrijgelaten.



De vrouw zou in het dorp samen met haar partner een restaurant runnen. Door een juridisch conflict met de vorige eigenaren kwam haar verleden naar boven.



Als restauranteigenaar en als kunstenares dook de vrouw nog weleens op in lokale media. In plaats van haar eigen naam gebruikte ze een aangepaste naam of werd alleen de naam van haar partner gebruikt.



Een andere Franse krant wist de vrouw te spreken over haar verleden. "Ik heb een moeilijke jeugd gehad en ik zocht aandacht. Maar achteraf had ik spijt en wilde ik vertrekken", zei de vrouw. "Ik heb een domme fout gemaakt toen ik jong was, maar ik wil dit achter mij laten."



De vrouw hoeft niet bang te zijn om nu de cel in te moeten. Haar straf verjaarde in 2020.

