Dermatoloog waarschuwt voor getatoeëerde sproeten: Juliette kreeg donkere stippen op gezicht

Juliette van der Erve (26) liet sproetjes op haar gezicht tatoeëren, maar dat mislukte. Op haar gezicht zijn geen natuurlijke, bruine vlekjes gezet, maar donkerpaarse stippen. Ze wil anderen waarschuwen: doe eerst goede research. Dat adviseert ook dermatoloog Sebastiaan van der Bent, oprichter van de Tattoopoli. "Je kiest voor iets permanents. Laat het doen door iemand met een vergunning voor tatoeëren.""Ik schrik er ook van", kreeg Juliette als antwoord toen ze een foto van haar 'sproeten' stuurde naar de vrouw die ze drie weken geleden bij haar op het gezicht tatoeëerde. Op die foto zie je namelijk geen bruine plekjes die op pigmentvlekken lijken, maar donkerpaarse stippen. Het is totaal verkeerd uitgepakt, vindt Juliette. Ze voelt zich genoodzaakt de plekjes te laten laseren.Het was niet de eerste keer dat Juliette sproetjes op haar gezicht liet tatoeëren. Van jongs af aan had ze de pigmentvlekjes, maar naarmate ze ouder werd, vervaagden ze. "Ik vond mijn sproeten altijd leuk en mooi, dus ik wilde ze terug", vertelt ze aan RTL Nieuws. Vijf jaar geleden ging ze daarom op zoek naar een tattoo-artist die ze kon tatoeëren. Na lang zoeken vond ze iemand. "Sproetjes tatoeëren gebeurde toen veel minder dan nu. De artist die ik vond, was er net mee begonnen.""Mijn ouders en vrienden zeiden tegen mij: waar begin je aan?", gaat ze door. "Vooral mijn ouders raadden het me af een tattoo op mijn gezicht te laten zetten." Maar de tattoo-artist naar wie Juliette ging, plaatste de sproetjes precies zoals ze wilde. "Het zag er heel natuurlijk uit. De mensen in mijn omgeving en ik zagen het verschil niet met de overgebleven, natuurlijke sproetjes op mijn gezicht. Het was prachtig."De inkt die wordt gebruikt voor het tatoeëren van sproetjes is vergelijkbaar met de inkt die wordt gebruikt voor het zetten van permanente make-up, weet Sebastiaan van der Bent. Hij richtte als dermatoloog de Tattoopoli op. Dat is een spreekuur, in het Alrijne Ziekenhuis Leiden, voor mensen met klachten door een tattoo of permanente make-up. Af en toe ziet hij daar ook mensen die sproetjes lieten tatoeëren. "Het is een trend die bij vlagen opkomt", zegt hij."Als je ervoor kiest sproetjes te laten tatoeëren, kies je voor iets permanents. Al zijn de sproetjes vaak de eerste weken wat donkerder, en worden ze daarna vager. De gezichtshuid is dunner en komt vaker in de zon. Daardoor kan de inkt sneller vervagen." Dat gebeurde bij Juliette ook: toen ze voor het eerst sproetjes liet tatoeëren, waren ze na ongeveer twee jaar niet meer zo zichtbaar.Daarom wilde ze opnieuw sproetjes laten zetten, maar de tattoo-artist waarmee ze ervaring had, bleek voorlopig volgeboekt. Daarom ging ze naar een beautysalon waarvan ze online zag dat anderen er ook naartoe gingen. Ondanks de aanbevelingen van anderen, zijn er daar bij Juliette geen bruine vlekjes gezet, maar donkere stippen die volgens haar bijna zwart lijken."Als je zoiets laat zetten, moet je absoluut naar iemand gaan die verstand heeft van inkt", zegt dermatoloog Van der Bent. "Of je een tatoeage op je arm, permanente make-up of sproetjes laat zetten, je moet dat daarnaast laten doen door iemand met een vergunning voor tatoeëren. Die vraag je aan bij de GGD en krijg je eventueel na een inspectie."Juliette deelde haar onvrede met de vrouw van de beautysalon. Ze kreeg het advies om de stippen weg te laten halen middels een zoutoplossing. Van der Bent raadt dat ten zeerste af: "De eerste keuze om een tattoo te laten verwijderen, is door het te laten laseren. Alternatieve methoden kunnen risicovol zijn omdat er soms zuren voor worden gebruikt die door de huid dringen en voor wonden, littekens, infecties of overgevoeligheid kunnen zorgen."Ook andere huiddeskundigen gaven kritiek op de aangeboden zoutoplossing, zegt Juliette. "Zij raadden ook laseren aan." Ze ging naar een laserkliniek die de behandeling alvast op een sproetje probeerde."Toen zagen we dat dat de kleur van dat getatoeëerde sproetje knalrood werd: de gebruikte inkt blijkt een hele rode ondertoon te hebben. Na de eerste volledige behandelingen zal ik dus met soort 'waterpokkengezicht' rondlopen." Ook niet fijn: er zijn meerdere laserbehandelingen nodig na zo'n behandeling mag de huid twee weken niet in de zon komen, terwijl de zomermaanden in het verschiet liggen.Juliette: "Maar nu stoor ik me zo aan de donkere stippen dat ik elke dag drie lagen foundation op mijn gezicht smeer om ze te bedekken, terwijl ik helemaal niet graag make-up draag. Het liefst ben ik zo snel mogelijk van de stippen af, dus na een behandeling ga ik een pet dragen."Om te voorkomen dat ook anderen zoiets overkomt, raadt Juliette aan goede research te doen. "Voordat je een afspraak maakt, moet je goed naar de promotie kijken. Worden er foto's gebruikt van meiden die make-up op hebben waardoor de sproetjes onnodig natuurlijk lijken? Vertrouw het dan niet."