Britse pensionado’s op rooftocht: winkels zien ‘gigantische’ stijging diefstal

Britse winkels zien een ‘gigantische’ stijging van het aantal gepensioneerde dieven in hun zaken. Dat stelt één van de grootste beveiligingsbedrijven van het Verenigd Koninkrijk, Kingdom Services Group. Men ziet een ‘nieuw soort winkeldief nu’, schrijft de Britse krant The Guardian op basis van John Nussbaum, directeur retaildiensten van het beveiligingsbedrijf.



Volgens de krant zou de groei van het aantal gepensioneerde winkeldieven worden veroorzaakt door de economische crisis in het land. De Britse bevolking gaat gebukt onder rijzende levenskosten, waardoor 'mensen gedwongen worden dingen te doen die ze nooit eerder deden', aldus Nussbaum.



‘Winkeliers zien het niet zitten om de politie te betrekken als ze met gepensioneerden te maken krijgen’

John Nussbaum, Kingdom Services Group

Zijn beveiligingsbedrijf werkt voor honderden winkels door het hele Verenigd Koninkrijk, onder meer supermarkten en winkelcentra. Inmiddels zou het bedrijf per week 'twintig tot dertig' gevallen ontvangen van diefstal door 'mensen die simpelweg geen eten kunnen betalen'. 'We hebben een enorme toename gezien van gepensioneerden die winkeldiefstal plegen, een pak koffie in hun tas stoppen en één in de winkelwagen, dat soort dingen.'



Zelf schat Nussbaum in dat ongeveer 5 procent van de dieven 50 jaar of ouder is. 'De afgelopen twaalf maanden hebben we te maken gehad met een ander niveau van criminaliteit. We ervaren nu iets anders – gepensioneerden, mensen die normaal geen winkeldiefstal plegen', zegt de directeur. 'We hebben voorbeelden gehad van moeders die stelen met hun kinderen erbij.' Dat is voor de beveiligers van zijn bedrijf andere koek dan de winkeldieven die er voorheen waren. 'We zijn gewend aan georganiseerde bendes. Dat is de norm. Maar het type persoon dat nu wordt betrapt is anders.'



Nussbaum stelt dit 'nooit eerder' te hebben gezien. 'En ik zit al 30 jaar in de beveiligingsbranche. Tien jaar geleden, vijf jaar geleden, had je dit soort diefstal niet gezien. Wij wijten dit aan de kosten van levensonderhoud. Mensen kunnen het zich niet meer veroorloven om 10 of 20 pond uit te geven aan eten. Het is wanhoop.'



De situatie brengt winkeliers ook in een lastig parket. 'Winkeliers zien het niet zitten om de politie te betrekken als ze met gepensioneerden te maken krijgen. Het is geen goede pr voor een supermarkt als bekend wordt dat een pensionado aan de politie is overgeleverd vanwege diefstal.'



De opmerkingen van de directeur liggen in lijn met de landelijke cijfers van diefstal. In Engeland en Wales is het aantal diefstallen naar een recordhoogte gestegen in 2024. In totaal hebben de politie-afdelingen van Engeland en Wales 516,971 diefstallen genoteerd, een stijging van 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. Winkeliers zetten hun kanttekeningen bij die cijfers, zij stellen dat het aantal wordt onderschat. Het zou namelijk betekenen dat winkels maar tweemaal per jaar te maken krijgen met diefstal.

Reacties

14-05-2025 18:24:14 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.747

OTindex: 95.120

Als de winkeliers de politie er niet bij wil betrekken, hoe komt men dan aan de werkelijke landelijke cijfers van diefstal - die zijn er dan toch niet?!



Is het hier ook zo erg, of is het een gevalletje „lang leve de brexit“?



Maar je kunt natuurlijk ook leren minder te kopen / economischer te leven.

14-05-2025 20:27:24 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.530

OTindex: 96.894

Ik hoop dat ik nooit zo verward zal worden dat ik ook ga jatten.....

15-05-2025 10:16:40 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.886

OTindex: 19.993

S Ik winkel altijd proletarisch. Een paar kleine dingetjes reken ik af bij de kassa, maar het meeste stop ik onder mijn pausjurk.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: