Daar woonde in een heel ver land (Columbus)



Daar woonde in een heel ver land

Wiede wiede wiet bom bom

Een man met aak’lig veel verstand

Wiede wiede wiet bom bom

Hij kon, wat niemand kreeg gedaan

Hij kon de eieren laten staan



Refrein:

Gloria victoria

Wiede wiede wiet bom bom sa sa

Gloria victoria

Wiede wiede wiet bom bom



Die man, Columbus was zijn naam

Wiede wiede wiet bom bom

Was in de scheepvaart zeer bekwaam

Wiede wiede wiet bom bom

Maar ’t ambacht dat hij eigenlijk dee

Was land ontdekken in de zee



’t Was op een zondagmorgen dat

Wiede wiede wiet bom bom

Columbus aan de koffie zat

Wiede wiede wiet bom bom

En Spanje’s koning met de tram

Na kerktijd even bij hem kwam



Dag vriend, zei hij, hoe gaat het hier

Wiede wiede wiet bom bom

Columbus zei: Heel goed menier

Wiede wiede wiet bom bom

O, zei de koning, dat treft nu

Columbus ik heb werk voor u



Het is ja wijd en zijd bekend

Wiede wiede wiet bom bom

De zee, dat is jouw element

Wiede wiede wiet bom bom

Wil jij Amerika voor mij

Ontdekken, ja, toe zeg het mij



Colurnbus zei: Is ’t anders niet

Wiede wiede wiet bom bom

Zowaar als ik Columbus hiet

Wiede wiede wiet bom bom

Zo’n reisje is me naar de zin

‘k Ga met plezier het zeegat… uit



Columbus was nu binnen ’t uur

Wiede wiede wiet bom bom

Al bijna klaar, hij stopte het vuur

Wiede wiede wiet bom bom

Nog even in z’n pijpekop

En trok de klokgewichten op



Nu kon hij gaan, en hij had geen vreê

Wiede wiede wiet bom bom

Voordat hij dobberde op de zee

Wiede wiede wiet bom bom

Hij ging toen zelf aan ’t stuurrad staan

En kwam er met geen stok vandaan



Zo voer men maanden alsmaar voort

Wiede wiede wiet bom bom

Maar nergens zag men land aan boord

Wiede wiede wiet bom bom

Het scheepsvolk zei: We gaan weerom

Columbus zei: Dat nooit, potdom



Maar eind’lijk na de laatste week

Wiede wiede wiet bom bom

Daar zagen ze een groene streek

Wiede wiede wiet bom bom

Land, riep Columbus, ‘k wist het wel

Elk sprong van blijdschap uit z’n vel



En na een ogenblikje al

Wiede wiede wiet bom bom

Daar zette men de voet aan wal

Wiede wiede wiet bom bom

Ze keken eerst voorzichtig rond

Let wel! Het was op vreemde grond



Columbus nam toen pistool en dolk

Wiede wiede wiet bom bom

En riep: Hei daar, is hier ook volk

Wiede wiede wiet bom bom

Toen kwamen hem mensen tegemoet

Maar allemaal zo zwart als roet



Toen hij dat zwarte volkje zag

Wiede wiede wiet bom bom

Zei hij: Ik wens je goede dag

Wiede wiede wiet bom bom

Is dit misschien Amerika

De wilden krijsten allen: ja



Juist, zei Columbus, ‘k meende’t al

Wiede wiede wiet bom bom

Zijn jullie negers bij geval

Wiede wiede wiet bom bom

Ja, riepen ze, mijn lieve man

Ben jij misschien Columbus dan



Juist, zei Columbus, zo is ’t krek

Wiede wiede wiet bom bom

En alle negers werden gek

Wiede wiede wiet bom bom

Och, riepen ze, mijn lieve tijd

Nu zijn we onze vrijheid kwijt



Columbus seinde toen al gauw

Wiede wiede wiet bom bom

Naar Spanje’s koning en diens vrouw

Wiede wiede wiet bom bom

‘k Heb land ontdekt en’t volk erbij

Het land aan u, de eer aan mij



