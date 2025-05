Twee gokkers zijn ruim 50.000 dollar rijker dankzij gokje op verrassende nieuwe paus

Twee gokkers zijn lekker binnengelopen op de verkiezing van Robert Francis Prevost tot nieuwe paus. Het gokje dat de Amerikaan, die Leo de veertiende genoemd wil worden, de nieuwe leider van de katholieke kerk zou worden, leverde hen ieder meer dan 50.000 dollar op. Dat is omgerekend zo'n 44.000 euro.



Een van de gokkers, met de naam 'JustPunched', wedde met 1059,52 dollar en won daarmee 63.650,65 dollar, meldt Forbes. Dat komt neer op een rendement van bijna 6000 procent.



Een andere gokker kreeg ruim 52.000 dollar uitgekeerd, op een inzet van 526 dollar. Ongeveer 10.000 procent rendement dus. Van te voren werd de kans dat Prevost gekozen zou worden, ingeschat op iets meer dan 1 procent op de sites waar bovenstaande weddenschappen waren afgesloten.



Dat percentage verklaart gelijk waarom de winnaars zo'n groot bedrag wonnen. In totaal werd via de site Polymarket 30 miljoen dollar ingezet op de uitkomst van het conclaaf.



Via deze site kunnen gokkers onderling op (wereld)gebeurtenissen wedden, of deze wel of niet gebeuren. Zoals de uitverkiezing van een nieuwe paus dus. Het gokken gaat aan de hand van 'ja' of 'nee'.



Zo werd door gokkers ruim 1,5 miljoen dollar ingezet op een 'ja' of 'nee' op de vraag of de Nederlandse kardinaal Wim Eijk de nieuwe paus zou worden. Het overgrote deel van deze gokkers ging uit van een 'nee' - en kreeg daarmee gelijk. De inzetverhouding was 99 op 'nee' en 1 op 'ja'.



De winnaar van deze gok kon dus voor iedere 99 cent die hij of zij inzette, 1 cent winst opstrijken.

Reacties

13-05-2025 04:30:32 allone

Oudgediende



En nu? Doneren ze het geld aan het Vaticaan en zijn financiële perikelen?

