AI-versie van vermoorde Amerikaan geeft verklaring in rechtszaak

Bij een rechtszaak in de Verenigde Staten is een zogenoemde AI-avatar ingezet om het verhaal van een slachtoffer te vertellen. Voor zover bekend is dat nooit eerder gebeurd.



In Phoenix in de staat Arizona stond Gabriel Paul Horcasitas terecht voor het doodschieten van Christopher Pelkey bij een verkeersruzie. Familie en vrienden van het slachtoffer dienden tientallen brieven in bij de rechtbank. Ze beschreven zijn humor, zijn persoonlijkheid en het feit dat hij gediend heeft in het leger.



Ook Pelkeys zus, Stacey Wales, wilde een verklaring opstellen, maar het lukte haar naar eigen zeggen niet om de juiste woorden te vinden. Daarop dacht ze: degene die het verhaal van mijn broer het beste kan vertellen, is hijzelf. Ze schreef een script en liet haar man een AI-versie van haar broer maken, die in de rechtszaal werd getoond. In Arizona is dat toegestaan.



Het door kunstmatige intelligentie gecreëerde videopersonage wendde zich tot de schutter, Horcasitas. "Het is zonde dat we elkaar op die dag in 2021 onder die omstandigheden hebben ontmoet", sprak de AI-versie van Pelkey. "In een ander leven zouden we waarschijnlijk vrienden zijn geweest." Hij zei vergevingsgezind te zijn. "Dat ben ik altijd geweest en zal ik ook altijd zijn."



De rechter in de zaak, Todd Lang, was onder de indruk van wat hij zag. Hij noemde het aannemelijk dat de 37-jarige Pelkey inderdaad gereageerd zou hebben zoals zijn AI-versie had gedaan.



De 54-jarige dader is veroordeeld voor doodslag en heeft een celstraf van 10,5 jaar gekregen. De advocaat van Horcasitas gaat in hoger beroep omdat hij vindt dat de rechter bij het vonnis te afhankelijk is geweest van de AI-getuigenis.



Tot nu werd AI binnen de rechtspraak in de VS vooral gebruikt voor administratieve taken, research en het voorbereiden van zaken. Een lid van het Hooggerechtshof in Arizona erkent dat de populariteit van AI binnen de rechtspraak is gegroeid. Daarom is er een commissie in het leven geroepen die erop moet toezien dat alles volgens de regels verloopt.

Ik kan me voorstellen dat het impact maakt op een jury. Vind het toch enigszins dubieus om een paar algorithmen bewijslast te geven in een rechtzaak. Afhankelijk van de (ongetwijfeld gekleurde) informatie die door familie wordt aangeleverd kan toch heen ander beeld geschetst worden.

En die Amerikanen met hun leger. Waarom ze dat toch altijd zo geweldig vinden @BatFish : objectief is het idd zeer zeker niet.

