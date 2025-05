8-jarige Amerikaanse jongen bestelt 70.000 lolly’s

Meer dan 70.000 lolly’s? Een Amerikaanse vrouw moest even naar adem happen toen ze besefte wat haar zoon ( 8 ) had besteld. Holly LaFavers probeerde de bestelling nog te annuleren, maar er stonden al gauw 22 enorme dozen voor haar deur. „Toen ik de rekening zag, viel ik bijna flauw”, aldus de vrouw uit Somerset.LaFavers ontdekte de bestelling vorige week zondag toen ze haar bankrekening controleerde. „Mijn loon moest gestort zijn, maar plots bleek ik in het rood te staan. Uiteraard raakte ik in paniek”, vertelde LaFavers in de Amerikaanse ontbijtshow Good morning America.De schuldige kwam snel aan het licht. Haar zoon had bij Amazon meer dan 70.000 Dum-Dums besteld, goed voor een bedrag van 4200 dollar (3700 euro).‘Hij wilde een kermis organiseren’„Als beloning mag Liam soms op mijn telefoon spelen”, legde LaFavers uit. „Hij plaatst graag spullen in het mandje van Amazon. Ik druk hem altijd op het hart dat hij zeker niet op de bestelknop mag drukken, maar deze keer heeft hij zich daar niet aan gehouden.”De bedoelingen van Liam waren nochtans nobel. „Hij zei dat hij een kermis wilde organiseren. Die lolly’s konden dan als prijs gewonnen worden. Hij wilde dus gewoon lief zijn voor zijn vrienden.”De vrouw belde meteen naar Amazon om de situatie op te lossen. „Als u de bestelling weigert, kan het bedrag teruggestort worden”, kreeg ze te horen. Er was alleen één probleem: de eerste 22 dozen stonden al voor de deur.„We volgden de levering nauwgezet via de app. Er leek geen vuiltje aan de lucht, tot Liam buiten met zijn brommertje ging spelen. ‘Mijn lolly’s zijn er’, riep hij. En jawel: op mijn stoep stonden 22 dozen.”Twee uur later kwamen nog eens acht dozen aan. Die kon LaFavers wel met succes terugsturen.Elke doos bevatte 2340 lolly’s. Om van die grote stapel af te komen, plaatste de vrouw een oproep op Facebook. ‘Liam bestelde 30 dozen Dum-Dums en van Amazon mag ik ze niet terugsturen. Ik verkoop ze voor 130 dollar (115 euro) per doos’, klonk het.De reacties waren overweldigend. Binnen twee uur had LaFavers alle lolly’s van de hand gedaan. Vrienden en familieleden deden een duit in het zakje, maar ook lokale banken en dokterspraktijken plaatsten een bestelling.Uiteindelijk bleek alle moeite voor niets. Amazon toonde zich immers bereid om de lading terug te nemen en het volledige bedrag terug te betalen. „We zijn blij dat we deze kleverige situatie in iets zoets konden ombuigen”, klonk het toepasselijk. De ceo van het bedrijf dat de lolly’s maakt, liet weten dat Liam ‘altijd welkom is voor een sollicitatie’.De jongen beseft niet volledig wat er gebeurd is. Hij lijdt aan het foetaal alcoholsyndroom, een hersenaandoening die ontstaat door alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. LaFavers adopteerde hem toen hij 2,5 jaar oud was. Om een nieuwe farce te voorkomen, heeft de vrouw de instellingen op haar gsm gewijzigd.