Binnenvaartschippers gaan massaal over de grens tanken, duizenden euro’s goedkoper

Leveranciers van binnenvaartbrandstoffen vrezen dat schippers vanaf volgend jaar massaal over de grens gaan tanken als gevolg van nieuwe Europese regelgeving. Die verplicht leveranciers een deel van hun volume als hernieuwbare energie te verkopen. Nederland wil deze wet eerder invoeren dan buurlanden, waardoor er een prijsverschil ontstaat, zegt Erik de Vries, directeur van de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE), de branchevereniging voor onafhankelijke pomphouders.



De Renewable Energy Directive (RED II) verplicht brandstofleveranciers een deel van hun volume als hernieuwbare energie te verkopen. 'Die is duurder dan de standaard fossiele energie,' zegt De Vries in BNR Mobility. 'Nederland is heel voortvarend aan de slag gegaan en wil de wet op 1 januari 2026 al in werking laten treden. Buurlanden zijn echter nog niet zo ver.'



De hernieuwbare brandstof zou per liter vijf cent duurder zijn dan de reguliere, fossiele brandstof. 'Dat lijkt niet veel, maar een binnenvaartschip tankt al gauw tienduizend liter en dan heb je het over 500 euro aan meerprijs,' rekent De Vries voor. 'Voor grotere schepen kan dat zelfs oplopen tot 5000 euro per tankbeurt.'



‘Op zich zijn wij voor vernieuwing en hernieuwbare energiebronnen, maar niet als het ten koste gaat van de business’

Erik de Vries, NOVE

Daarnaast zou het effect averechts zijn als binnenvaartschippers inderdaad massaal over de grens gaan tanken, waarvoor NOVE vreest. 'Zij tanken daar volledig fossiele brandstof. Daar is het milieu niet bij gebaat, en in Nederland blijven we zitten met de duurdere maar deels hernieuwbare brandstof,' zegt De Vries. 'Op zich zijn wij voor vernieuwing en hernieuwbare energiebronnen, maar niet als het ten koste gaat van de business.'



De Europese wet verplicht de EU-lidstaten om in 2030 minstens 32 procent van hun energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Met name de transportsector krijgt hiermee te maken, maar volgens De Vries krijgen de afzonderlijke landen te veel vrijheid om zelf invulling aan de wet te geven. 'Nederland is voortvarend van start gegaan, waardoor wij vooroplopen, maar vanuit economisch en milieutechnisch oogpunt schieten we onszelf in de voet.'



De branchevereniging roept Kamerleden nu op werk te maken van uitstel van de invoering van de RED II-wetgeving, 'totdat België en Duitsland ook meegaan.' Volgens De Vries zouden er inmiddels wel gesprekken gaande zijn tussen de Nederlandse overheid en die van de buurlanden, maar 'daar is helemaal nog niets concreet uitgekomen.'



Volgens de NOVE-directeur is het belangrijk dat er een gelijk speelveld ontstaat. 'Maak even pas op de plaats en zorg dat je bindende afspraken maakt met België en Duitsland.' Door bijvoorbeeld de regels enkele jaren later maar wel gelijktijdig in te voeren.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: