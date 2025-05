Bruidegom ziet vonk op huwelijksdag opnieuw overslaan... onder de motorkap van de trouwauto

Het zal je maar gebeuren. Maandenlang kijk je uit naar een van de mooiste dagen van je leven, je huwelijksdag. Dan haal je als bruidegom 's ochtends de bruidsauto op, slaan de vlammen onderweg uit de motorkap. Voor het bruidspaar Tobias van Olst en Suzanna Broekhuizen uit IJsselmuiden was het even schrikken, maar in een vervangende oldtimer was het bruidspaar alsnog op tijd voor het geven van het ja-woord.

"We waren bijna thuis toen we de vlammen zagen", vertelt Jothan van Olst, broer van de bruidegom die naast hem zat. "Uiteraard belden we gelijk de brandweer." Die constateerde al snel dat de donkerblauwe klassieke Volvo het huwelijk niet zou redden.



Daar sta je dan, in je trouwpak. Gelukkig kwam de verhuurder van de auto met de oplossing. Hij zorgde voor vervangend vervoer. De bruid wist op dat moment nog van niets. "Ik denk dat ze wel even opkijkt", vermoedt Jothan. "Ze verwacht een donkerblauwe Volvo en ziet ineens een andere trouwauto aankomen."



Even later laat de bruidegomsbroer weten dat Suzanna inderdaad even schrok, maar blij is met de glimmende, witte bolide die haar en haar aanstaande naar de kerk en feestlocatie brengt vandaag. Ziet het bruidspaar de panne als dubieus voorteken voor de gezamenlijke toekomst? "Zeker niet", antwoordt Jothan lachend. "Ze hebben er alle vertrouwen in."

Waarom 1 dag de mooiste van je leven moet zijn? Ik heb liever een heleboel mooie dagen

Mijn trouwdag was een hele mooie dag. Maar zéker niet de allermooiste. Die waren toen ik mijn pasgeboren baby's in handen kreeg en zag dat ze perfect en gezond waren. Wat er toen aan geluk door me heen ging is niet te beschrijven.

Daarbij viel die hele trouw-poppenkast in het niet..

