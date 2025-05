Keihard zingen en mensen wakker maken: deze eeuwenoude traditie is in Genemuiden nog springlevend

In Genemuiden kon niemand er omheen vanochtend vroeg. De ruim tweehonderd kinderen die al zingend en rinkelend door de straten van de stad liepen, maakten iedereen wakker. Een eeuwenoude traditie is nog steeds springlevend.

Nooit eerder sinds de beginjaren van Luimotte deden er zoveel mensen mee. De traditie bestaat vermoedelijk als sinds de achttiende eeuw en is van oorsprong een lokaal lentefeest.

De Luimottes bestaan vaak uit zes kinderen die vroeg in de ochtend zingend door de straten van Genemuiden trekken. Een luiemotte is een met bloemen versierde draagbare etage waar een kind in zit.



Met hun gebel en gezang wekken zij de langslapers en roepen hen op uit bed te komen. Dit jaar doen er 21 groepjes mee, een enorm aantal in vergelijking met andere jaren.

In totaal gaat het om meer dan tweehonderd kinderen die meelopen. Dat is uniek. De enige keer dat er zoveel mensen meededen, was in de vorige eeuw.

"Ik hoop echt dat de belangstelling zo groot blijft", zegt Femia Kolk. Als vrijwilliger bij Stichting Vrienden van Oud Genemuiden zet ze zich in voor het evenement.



Ze is dol op de traditie Luiemotte, ook al komt ze zelf niet uit Genemuiden maar uit Grafhorst, een dorp verderop. "Ik had daar wel familie wonen, en zo kreeg ik het toch mee. Super leuk vond ik dat. Ik heb zelf ook als kind weleens meegedaan", vertelt ze.

Omdat de stad dit jaar viert dat ze 750 jaar stadsrechten heeft, is het animo dit jaar hoog. De kinderen zelf vonden het in ieder geval leuk.

"Maar ik vond het ook spannend", zegt de 6-jarige Thijn. Hij doet dit jaar voor het eerst mee, en hij ziet het ook wel zitten om vaker mee te doen. "Ja, dat denk ik wel. Het is super leuk!"

