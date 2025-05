Hugo (17) begint eigen veerdienst bij kapotte brug en verdient honderden euro's

De 17-jarige Hugo zag zijn kans schoon toen de Julianabrug bij de Zaanse Schans de afgelopen dagen kapot was. Door het defect konden honderden toeristen niet bij het station komen en Hugo besloot hen met zijn boot te hulp te schieten.



Toen Hugo zag dat de brug kapot was, belde hij meteen al zijn vrienden. Samen met zes van hen zette hij een veerdienst op. Vijf euro per overvaart vroegen ze. En zo verdiende Hugo in drie dagen tijd honderden euro's.



"Mensen moesten hun trein of vlucht halen", vertelt hij vanaf het water tegen regionale omroep NH. "Dan zou ik ook liever vijf euro uitgeven aan een bootje dan aan een nieuw vliegticket."



"Ik heb heel veel toeristen overgevaren", zegt hij trots. "Ik denk wel 350 mensen." Hij vindt het fijn dat hij mensen heeft kunnen helpen. "Je helpt ze toch nog aan een leuke vakantie, want zoiets als een kapotte brug kan echt wel een beetje de sfeer verpesten."



De Julianabrug is de meest directe verbinding tussen de Zaanse Schans en het spoor en wordt door veel toeristen gebruikt. De brug was defect door een verkeerd afgestelde sensor, laat een woordvoerder van de provincie weten.



Opvallend is dat de brug het elke dag tussen 14.00 uur en 15.00 uur begaf. Mogelijk kwam het door de hitte. Dat wordt nog onderzocht.



Volgens de woordvoerder zou het probleem nu opgelost moeten zijn en kunnen de hordes toeristen vandaag gewoon de hele dag gebruik maken van de Julianabrug.



Jammer voor Hugo, die een mooi vakantiebijbaantje had gevonden. "Van mij mag de brug vandaag weer stuk gaan."

Reacties

09-05-2025 09:18:36 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.549

OTindex: 6.525

Ik snap dat wel. beetje varen en een centje bij verdienen. heel goed hoe hij dit met zijn vrienden zo heeft weten op te zetten, die mensen waren er mooi mee geholpen!



maar als die brug er structureel uit lijkt te liggen gaan ze daar van handhaving ook op letten natuurlijk, dat hij niet zomaar zonder vergunning mag overvaren etc. en naar zijn geld kan hij dan fluiten

09-05-2025 18:06:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.716

OTindex: 95.090

Goed van Hugo. Fijn voor de gestrande mensen en fijn voor hem

