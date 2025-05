Elke hap telt: hoe meer bewerkt voedsel je eet, hoe sneller je het loodje legt

Slecht nieuws voor liefhebbers van kant-en-klaarmaaltijden, snacks en frisdrank (bijna iedereen dus): volgens nieuw onderzoek kan het eten van dit soort bewerkte voedingsmiddelen je leven behoorlijk verkorten. Zelfs een kleine portie per dag kan al schadelijk zijn.

Tijdens een onderzoek bekeken onderzoekers de gegevens van 240.000 mensen. Ze kwamen tot een onthutsende (maar niet verbazende) conclusie. Voor elke 10 procent extra ultrabewerkt voedsel dat je dagelijks eet, stijgt de kans op een vroegtijdig overlijden met ongeveer 3 procent. Met vroegtijdig bedoelen de onderzoekers een overlijden tussen je 30e en 69e levensjaar.

Vooral in Amerika is de situatie zorgwekkend. Meer dan de helft van wat Amerikanen eten bestaat uit dit soort fabrieksvoedsel. Als ze dat zouden terugbrengen naar nul, hadden ze aan de andere kant van de oceaan in 2017 mogelijk 124.000 sterfgevallen kunnen voorkomen. In landen waar mensen minder bewerkt voedsel eten, zoals Brazilië en Colombia, zijn de cijfers een stuk gunstiger.

Maar wat is fabrieksvoedsel precies? Denk aan koek, snoep, frisdrank (ja hoor, ook de light-varianten), ontbijtgranen, diepvriesmaaltijden en voorverpakte snacks. Het gaat om producten die nauwelijks nog natuurlijke ingrediënten bevatten, maar vooral bestaan uit bewerkte grondstoffen en kunstmatige toevoegingen.

Elk aspect van je gezondheid

Ander recent onderzoek laat zien dat deze voedingsmiddelen ook andere gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Ze kunnen de kans op hart- en vaatziekten met 50 procent verhogen. Ook is er een verband gevonden met angstklachten, obesitas, slaapproblemen en diabetes type 2. Zelfs je hersenen lijden eronder: een beetje extra fabrieksvoedsel kan al leiden tot een snellere achteruitgang van je denkvermogen.

De auteurs van de studie geven toe dat het in de moderne samenleving praktisch onmogelijk is om helemaal geen fabrieksvoedsel te eten. Maar het feit dat vergelijkbare resultaten in verschillende landen en culturen worden gevonden, maakt wel duidelijk dat er iets aan de hand is. Het lijkt erop dat ons lichaam simpelweg niet gebouwd is voor al die kunstmatige ingrediënten.

Reacties

12-05-2025 09:38:47 Emmo









Quote:

volgens nieuw onderzoek kan het eten van dit soort bewerkte voedingsmiddelen je leven behoorlijk verkorten. Misschien kan de AOW-leeftijd dan weer omlaag? Misschien kan de AOW-leeftijd dan weer omlaag?

12-05-2025 10:14:22 allone











En waarom zou je 124.000 sterfgevallen in de VS willen voorkomen?

Mijn vrienden eten vers, dus over hen hoef ik me geen zorgen te maken.

Survival of the fittest - noemt men dit.

Maar uiteindelijk sterven we allemaal.



: wishful thinking? Te laat voor jou.

En onnodig, als iedereen dan toch al dood is.

12-05-2025 10:55:23 Emmo









@allone :

: wishful thinking? Te laat voor jou. Quote @Emmo : wishful thinking? Te laat voor jou. Nee hoor. Ik ben met pensioen (vervroegd). Voor de AOW moet ik nog een jaar wachten. (Volgens SVB aan het eind van dit jaar)

12-05-2025 11:32:20 DrZiggy













Helpt tegen de overbevolking en dus ook het milieu.



Dus allemaal naar de McDonald's om de mensheid te redden! Eigenlijk zouden we dus moeten zorgen dat we nog veel meer ongezond voedsel de wereld in brengen, zodat mensen weer vroeger gaan sterven.Helpt tegen de overbevolking en dus ook het milieu.Dus allemaal naar de McDonald's om de mensheid te redden!

12-05-2025 13:16:56 BatFish









@allone : Inderdaad. Ik kook liever zelf. MacDonalds vind ik al sinds mijn jeugd niet lekker.

12-05-2025 18:54:44 omabep









@BatFish :

: Inderdaad. Ik kook liever zelf. MacDonalds vind ik al sinds mijn jeugd niet lekker. Quote @allone : Inderdaad. Ik kook liever zelf. MacDonalds vind ik al sinds mijn jeugd niet lekker.



Voor mij ook geen vega producten die op vlees moeten lijken, maar als vega's en vegans zo willen bijdragen aan deze uitkomst moeten ze dit zelf weten. Ze zijn nu gewaarschuwd dat deze samenstellingsproducten hun leven verkort. Ik ben ook geen fan van zulke zaken. Ook ik maak alles vanaf verse producten.Voor mij ook geen vega producten die op vlees moeten lijken, maar als vega's en vegans zo willen bijdragen aan deze uitkomst moeten ze dit zelf weten. Ze zijn nu gewaarschuwd dat deze samenstellingsproducten hun leven verkort.

