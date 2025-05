Te mooi om waar te zijn: af en toe een glaasje champagne is mogelijk goed voor je hart

Wie had gedacht dat een glaasje bubbels goed voor je gezondheid zou kunnen zijn? Uit een onderzoek blijkt nu dat het drinken van champagne kan helpen bij het voorkomen van een plotselinge hartstilstand. En dat is niet het enige verrassende nieuws uit deze studie.

Wetenschappers hebben uitgebreid onderzocht welke factoren van invloed zijn op het risico van een acute hartstilstand. Ze volgden meer dan een half miljoen mensen gedurende veertien jaar via de UK Biobank, de grootste Britse databank van gezondheidsgegevens. In die periode kregen ruim drieduizend mensen een acute hartstilstand.

De onderzoekers ontdekten maar liefst 56 verschillende factoren die daarbij een rol speelden. Door deze factoren aan te pakken, zou je een flink deel van de hartstilstanden kunnen voorkomen. We hebben het dan over 40 tot 63 procent van de gevallen.



Naast champagne blijkt ook witte wijn een beschermend effect te hebben (beide met mate te consumeren natuurlijk). Dit is opvallend, aangezien experts tot nu toe vooral de gezondheidsvoordelen van rode wijn bejubelden. Hoe dit precies werkt is nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat de relatie tussen alcohol en hartgezondheid ingewikkelder is dan gedacht.

Maar er is meer dat je kunt doen om je hart gezond te houden. Zo blijkt het eten van veel fruit een positief effect te hebben. Ook een optimistische levenshouding kan helpen. Daarnaast zijn de usual suspects van belang: op je gewicht letten en je bloeddruk in de gaten houden.



Toch is het niet zo simpel als het lijkt om al deze bevindingen om te zetten in effectief beleid. Een acute hartstilstand ontstaat namelijk door een complexe mix van factoren, waaronder erfelijke aanleg, onderliggende hartproblemen en leefstijl.

De Britse Hartstichting blijft na het onderzoek dan ook voorzichtig en adviseert nog steeds om matig te zijn met alcohol.

Reacties

09-05-2025 01:40:13 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.716

OTindex: 95.090

Fijn, dat lekker zo gezond kan zijn.

Vooral als er ook hoge concentraties TFA in zitten, de kleinste en meest voorkomende PFAS-verbinding

09-05-2025 09:02:52 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.998

OTindex: 28.640





Quote:

Gif in wijn: de volgende angstcampagne?

Hebt u trouwens gelezen dat die vreselijke PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) ook in wijn zitten? Actiegroep PAN (Pesticide Action Network) onderzocht 49 wijnen uit 10 Europese landen en vond gemiddeld 120 microgram TFA (trifluor­azijnzuur – uit de PFAS-familie) per liter wijn, met uitschieters naar 320.



Geen hond begrijpt echt wat nanogrammen, microgrammen en zelfs milligrammen behelzen, dus heb ik ook dit vertaald: in die wijn zit maximaal 0,00003 procent TFA.



De LD50 van de substantie in kwestie is tussen de 200 en 400 milligram per kilo lichaamsgewicht bij ratten. Rekening houdend met een gemiddeld mensengewicht van pakweg 70 kilo en een royale veiligheidsmarge toepassend, zou u om toxische effecten van deze PFAS te vermijden eigenlijk niet meer dan 1.000 flessen wijn per dag moeten drinken.



Pas op hè. Anders wordt het echt gevaarlijk!!



Wel eens van Paracelsus gehoord?



Laatste edit 09-05-2025 09:04 @allone : Abstact uit: EW column van Simon Rozendaal Wel eens van Paracelsus gehoord?

09-05-2025 09:27:23 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.716

OTindex: 95.090

. Vaak

Maar medicijnen neem je meestal niet iedere dag , je leven lang. @Emmo : ja.. VaakMaar medicijnen neem je meestal niet iedere dag , je leven lang.

09-05-2025 09:51:13 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.998

OTindex: 28.640

@allone : Doe ik ook niet met wijn. Ik hou het op bier en whisky. Véél gezonder.

09-05-2025 15:22:27 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.878

OTindex: 19.991

S Alcohol is vergif. Alle onderzoeken die positieve gezondheidseffecten hebben aangetoond, zijn betaald door de alcoholindustrie zelf. Volgens de zogenaamde J-curve was het gezonder voor je hart om matig te drinken dan om helemaal niet te drinken. Dat bleek bij nader onderzoek niet te kloppen. Onder de mensen die helemaal geen alcohol dronken waren veel mensen die in het verleden te veel alcohol hadden gedronken en die om die reden gestopt waren met drinken. Verder waren er verschillen in tabaksgebruik. Tabak wordt vooral gebruikt door mensen met lagere inkomens en alcohol door mensen met hogere inkomens. Onder de mensen die helemaal geen alcohol dronken waren veel arme mensen voor wie alcohol te duur was en die veel goedkope takak rookten. En tenslotte was het vermeende gezondheidsvoordeel vooral een vermindering van hartklachten. De kans om kanker te krijgen is nog steeds een stuk groter, ook bij gematigd alcoholgebruik. Als je geen hartproblemen hebt, heb je geen alcohol nodig om de kans op hartziekten te verminderen, vooral als dat wel het risico op het krijgen van kanker vergroot. Hier een video over dit onderwerp.

