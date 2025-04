Chinese toerist moet twee keer in één week van Mount Fuji gered worden

Een Chinese toerist moest in de afgelopen week twee keer door reddingswerkers van Mount Fuji in Japan worden gered. Na de eerste redding was hij teruggekeerd om zijn verloren telefoon te zoeken, maar hij kwam opnieuw in de problemen.



De autoriteiten van de Japanse regio Shizuoka melden dat de 27-jarige Chinees, die in Japan studeert, afgelopen dinsdag bij een beklimming van de beroemde vulkaan ziek werd. Hij zou toen wel de 3.776 meter hoge top hebben bereikt, maar daar getroffen zijn door hoogteziekte. Hij moest met een helikopter gered worden.



Afgelopen zaterdag besloot hij de berg opnieuw op te klauteren om bezittingen te zoeken die hij verloren was, waaronder zijn telefoon. Op een hoogte van drie kilometer kreeg hij weer last van hoogteziekte en moest opnieuw gered worden, ditmaal door een team dat hem naar beneden droeg op een brancard.



Het officiële klimseizoen op de vulkaan duurt van 10 juli tot 10 september. Buiten het seizoen worden de paden gesloten en is ook de bewegwijzering verwijderd. Ook is de toegangsprijs verdubbeld. De autoriteiten willen slecht voorbereide klimmers met zulke maatregelen ontmoedigen. Reddingswerkers moeten steeds vaker in actie komen om mensen te redden die bijvoorbeeld op slippers of zonder voldoende water aan de klim begonnen zijn.

Reacties

30-04-2025 08:46:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.703

OTindex: 95.062

Heeft hij zijn telefoon nu? Anders moet hij nog een keer naar boven

30-04-2025 09:36:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.518

OTindex: 96.838

Een ezel stoot zich in 't gemeen

geen tweemaal aan dezelfde steen.....



Ik hoop dat deze oelewapper de rekening voor deze reddingsoperaties gepresenteerd krijgt.

