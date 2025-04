Man klimt in bouwkraan in Deventer en weigert hele nacht naar beneden te komen

Een man die maandagavond in een bouwkraan in Deventer was geklommen, is dinsdagochtend zelf weer naar beneden gekomen. Dit bevestigt de politie na berichtgeving van RTV Oost.De man van 39 zonder vaste woonplaats is aangehouden voor vernieling. Volgens een politiewoordvoerster was hij mogelijk onder invloed tijdens zijn actie.De politie kreeg rond 20.00 uur de melding dat er iemand in de bouwkraan aan de Tjoenerstraat zat. Agenten gingen ernaartoe en probeerden contact te krijgen met de man, maar vonden het uiteindelijk veiliger zich terug te trekken en de situatie op afstand in de gaten te houden. Op vragen hierover wil de woordvoerster dinsdagochtend verder niet ingaan.Op de actie kwamen maandagavond veel mensen af. Op beelden zijn tientallen mensen te zien.