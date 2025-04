Urker gezin dat werd gered uit ingestort hotel vernoemt kind naar hulpverlener

Het Urker stel dat vorig jaar de instorting van een hotel in Duitsland overleefde, heeft hun tweede kind vernoemd naar een van de Duitse reddingswerkers die het gezin onder het puin vandaan hielpen. Dat maakt het stel bekend in een bericht op Instagram dat de geboorte van hun zoontje Christoph aankondigt."Hij is vernoemd naar Christoph Reuter, de man die zijn leven waagde om ons uit het puin te redden", schrijven de twee. Reuter werd voor hen het gezicht van alle mensen die betrokken waren bij de reddingsoperatie.Doordat er een deur op de vrouw en hun zoontje viel, werden ze beschermd tegen de brokstukken. Edi was op dat moment al zwanger en had dat kort voor de instorting van het hotel aan haar man verteld. Edi en haar zoontje konden na een paar uur worden bevrijd.Mark zat vast onder het ingestorte gebouw en kon pas na dertien uur onder het puin vandaan worden gehaald. De zenuwen in zijn voeten waren zo beschadigd geraakt, dat lopen niet meer goed gaat.Hij is nog steeds aan het revalideren, zegt Edi tegen de EO. "Mark zal langzaam iets moeten gaan voelen. Daarvoor blijven we in gebed."