AI kan door een kijkje in je oog bepalen of je ADHD hebt

Het is op dit moment lastig om te bepalen of iemand ADHD heeft. De huidige manier van diagnosticeren kost veel tijd en levert niet altijd een goed resultaat op. Onderzoekers uit Zuid-Korea denken daar iets op gevonden te hebben: kunstmatige intelligentie en... een foto van je oog.

De onderzoekers trainden slimme computersystemen om kenmerken in foto’s van het netvlies – het binnenste deel van het oog – te koppelen aan een officiële ADHD-diagnose. Ze gebruikten hiervoor foto’s van 323 kinderen en jongeren met ADHD, en van evenveel kinderen zonder diagnose. Alles werd netjes afgestemd op leeftijd en geslacht.

Wat bleek? Het beste AI-model voorspelde ADHD met een indrukwekkende nauwkeurigheid van 96,9 procent. Dat is opvallend, zeker omdat alleen een oogfoto werd gebruikt. De onderzoekers zagen bijvoorbeeld dat mensen met ADHD vaker een hogere dichtheid aan bloedvaten in het oog hebben, of een andere vorm en breedte van die vaten. Ook het zichtbare deel van de oogzenuw, de oogzenuwkop, vertoonde specifieke afwijkingen.



Het idee dat ADHD ook in de ogen te zien is, bestaat al langer. De verbindingen in de hersenen veranderen bij mensen met ADHD, en sommige van die veranderingen zouden via de ogen zichtbaar kunnen zijn. Maar het is de eerste keer dat dit zo goed wordt aangetoond met een simpele netvliesfoto.

Volgens het team biedt deze methode grote voordelen. Het is snel, goedkoop en eenvoudig toe te passen op grote schaal. In tegenstelling tot eerdere modellen, die meerdere soorten gegevens nodig hadden, gebruikt deze aanpak slechts één bron: een foto van het netvlies. Dat maakt de analyse overzichtelijker en bruikbaarder, aldus de onderzoekers.

Geen wondermiddel, wel veelbelovend

Toch is het systeem nog niet perfect. Mensen met autisme deden bijvoorbeeld niet mee aan het hoofdonderzoek. Toen het AI-model later toch op die groep werd getest, kon het autisme en ADHD niet goed van elkaar onderscheiden. Ook was de gemiddelde leeftijd van de deelnemers slechts 9,5 jaar. De vraag is of deze methode net zo goed werkt bij volwassenen, waar ADHD zich vaak op een andere manier uit.

Toch is de conclusie hoopvol. Ongeveer één op de twintig mensen heeft ADHD. Een snelle, betrouwbare test kan voor velen het verschil maken. “Vroegtijdige screening en snelle hulp verbeteren het functioneren van mensen met ADHD op school, thuis en in de maatschappij,” schrijven de onderzoekers.

Reacties

29-04-2025 19:23:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.699

OTindex: 95.060

Interessant

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: