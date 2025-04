Zweedse moeder veroordeeld omdat ze rauw ei brak op hoofd van dochter voor Tiktok-likes

Een Zweedse moeder is veroordeeld omdat ze gelivestreamd had hoe ze een rauw ei brak op het hoofd van haar 5-jarige dochter. Met dat filmpje wou ze inhaken op een populaire Tiktok-trend. De rechter oordeelt dat de moeder zich roekeloos gedroeg en het vertrouwen van haar dochter geschaad heeft. De vrouw moet een boete betalen aan het meisje en, opmerkelijk, ook aan de nieuwe partner van haar ex.



Het was even een trend op het sociale medium Tiktok: een rauw ei breken op het hoofd van kinderen, om vervolgens hun reactie te filmen. Sommigen konden ermee lachen, anderen veel minder. Deze maand schrijven de Zweedse media echter over een zaak waarin die trend uit de hand gelopen is.



Een nu 24-jarige moeder besloot vorige zomer mee te doen met de hype. Terwijl ze een gebak aan het maken was, sloeg ze plots een ei kapot op het hoofd van haar 5-jarige dochter. Die reageerde met "o" en "doe dat niet", en greep naar haar voorhoofd. De moeder zou uitbundig gelachen hebben om de "grap" die ze livestreamde op Tiktok.



De video leverde haar 100.000 views op, maar ook een anonieme tip bij de politie. Die leidde tot een rechtszaak voor de districtrechtbank van Helsingborg, in het zuiden van Zweden.



De rechtbank oordeelde dat de moeder zich "roekeloos" heeft gedragen en de rust van haar dochter ernstig verstoord heeft. Dat de moeder het vertrouwen van haar dochter schond, erbij lachte en alles ook nog eens live uitzond op een openbaar kanaal, nam de rechtbank de moeder bijzonder kwalijk.



De openbaar aanklager, Cecilia Andersson, zag er zelfs mishandeling in. Maar zover wilde de rechter niet gaan. Die oordeelde dat het niet bewezen was dat het kind méér had opgelopen dan kortstondig fysiek ongemak.



Hoe erg het dochtertje geleden heeft onder de "grap" van haar moeder, is moeilijk te bepalen. Het verdict merkt op dat de moeder zich in de video excuseert bij het kind en vraagt of ze pijn heeft, maar dat het meisje niet antwoordt.



Het meisje zelf is niet ondervraagd. Dat was een bewuste beslissing omdat er al verschillende weken verstreken waren op het moment dat de tip binnenkwam en het onderzoek werd geopend. Ook haar jonge leeftijd speelde mee.



De moeder had ter verdediging aangevoerd dat zij en haar dochter vaak grapjes uithalen op hun socialemediakanaal. Ook zou ze hebben gezegd dat ze het plezierig vond om haar dochter te plagen.



Ze argumenteerde dat ze haar dochter geen pijn wilde doen en dat ze geen kracht had uitgeoefend bij het breken van het ei.



Toch besloot de rechter de moeder dus te veroordelen. Ze moet een boete betalen aan haar dochter van 20.000 Zweedse kronen (omgerekend 1.800 euro).



Daarnaast moet de vrouw ook een boete betalen van 8.000 Zweedse kronen (730 euro) aan de nieuwe partner van haar ex. In de nasleep van de livestream was het tot een conflict gekomen tussen de drie. Daarbij zou de moeder verschillende bedreigende berichten hebben verstuurd naar de nieuwe partner.

Reacties

28-04-2025 08:10:09 allone

Oudgediende



Okay, dat Mensen meedoen aan stomme hypes , en alles doen voor aandacht en likes, zou je kunnen veroordelen….

… maar een rechtszaak en hoge boete gaat ver Okay, dat Mensen meedoen aan stomme hypes , en alles doen voor aandacht en likes, zou je kunnen veroordelen….… maar een rechtszaak en hoge boete gaat ver

28-04-2025 08:59:46 Mamsie

Oudgediende



En verder..... wie ter wereld kan met zekerheid zeggen nóóit iets stoms gedaan te hebben?? Nou, ík zéker niet!😏 @allone : Dat vind ik ook. Maar Wim Sonneveld zei het al in een van zijn conferences: Want als opvoeder faal je.En verder..... wie ter wereld kan met zekerheid zeggen nóóit iets stoms gedaan te hebben?? Nou, ík zéker niet!😏

28-04-2025 10:02:41 MIADIA

Oudgediende



Quote:

Ook zou ze hebben gezegd dat ze het plezierig vond om haar dochter te plagen. is het dochtertje ooit gevraagd of zij het óók plezierig vond geplaagd te worden? ik weet dat het een vertaling is maaris het dochtertje ooit gevraagd of zij het óók plezierig vond geplaagd te worden?

28-04-2025 10:59:17 allone

Oudgediende



Maar de ophef in dit geval is onterecht @Mamsie : ik ook niet.Maar de ophef in dit geval is onterecht

28-04-2025 13:12:41 BatFish

Oudgediende



Aan de andere kant, dat ouders er eens even aan herinnerd worden dat achterlijke TikTok filmpjes hun kinderen kunnen schaden is niet slecht. 1800 EURI boete is misschien wel wat overdreven.

