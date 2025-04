Komt de superkoe met minder methaanuitstoot eraan?

In de stal bij melkveehouder Gert van der Kolk in Dalfsen lopen met name zwartbonte Holstein-koeien. Een echte melkkoe waar je er veel van ziet in Nederland en ook wereldwijd een bekend ras. Van der Kolk doet mee aan een onderzoek naar de methaanuitstoot van zijn dieren. "De koe merkt er niks van, maar de onderzoekers kunnen door de metingen een fokwaarde hangen aan koeien."

"Hier bij de melkrobot eten ze brokken, in die bak zit een systeem dat de adem van de koe meet, de methaan- en CO2-uitstoot", legt Van der Kolk uit. "Zo weet je per koe wat ze uitstoot."

Koeien zijn herkauwers en stoten vanuit hun spijsvertering het broeikasgas methaan uit als ze boeren en scheten laten en via mest. Dat gas speelt een rol bij de opwarming van de aarde, legt Tjebbe Huybrechts, specialist bij CRV, uit. "De veehouderij is wereldwijd verantwoordelijk voor een groot deel van de methaanuitstoot. Via slimme fokkerij denken wij over een aantal jaar de uitstoot bij Holstein-koeien met veertig procent te kunnen verminderen en dat is gunstig voor het milieu."

We hangen als het ware een vlaggetje aan koeien die het goed doen



Samen met Wageningen University & Research en zuivelcoƶperatie Friesland Campina heeft fokkerij coƶperatie CRV de afgelopen vijf jaar onderzoek gedaan naar de methaanuitstoot bij koeien. Uit dit onderzoek blijkt dat die uitstoot per koe soms wel tien procent kan verschillen. Door te kruisen en fokken met koeien en stieren die nu al een lage uitstoot hebben, hopen de onderzoekers in 2050 een veestapel te hebben die fors minder broeikasgas uitstoot.



Lachend kijkt Huybrechts naar de koeien achter het voerhek. "Wie weet staat hier wel de basis van zo'n superkoe. We hangen als het ware een vlaggetje aan koeien die het goed doen, hun dna wordt bekeken en we hebben al 150 jaar ervaring in de fokkerij en de praktijk. Op deze manier kunnen wij werken aan een toekomstbestendige en duurzame melkveehouderij, met behoud van gezonde dieren en melkproductie."

Voor boer Van der Kolk is meedoen makkelijk. "De koeien merken er niks van, ze doen gewoon wat ze dagelijks doen. Tijdens het melken worden ze gemeten. Ik vind het wel leuk om te kijken of door slimme fokkerij onze uitstoot kan worden verlaagd. De agrarische sector kan zeker nog stappen zetten en dit is er een van."

Dat mensen het soms spannend vinden dat er gekeken wordt naar dna, snapt Huybrechts wel. "Wij werken al jaren met de binnenkant van de koe, fokken is wat anders dan aanpassen of manipuleren van dna. Dus ik begrijp dat mensen vragen hebben, maar dit is een selectieproces." Dat er dus 'gekruist' gaat worden en niet 'geknoeid', is iets wat CRV wil benadrukken. De volgende stap is dat partijen aanhaken bij dit onderzoek om het verder uit te rollen. "Het is toch fantastisch dat dit kan, ik denk dat iedereen enthousiast is over deze mogelijkheid."

