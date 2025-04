Ontslagen Disney-medewerker knoeit met menu's: drie jaar cel

Een ontslagen medewerker van het Amerikaanse Disneyworld krijgt drie jaar cel omdat hij teksten aanpaste op menukaarten in de themaparken. Volgens de rechter bracht hij gasten in levensgevaar doordat hij teksten over allergieën aanpaste.De 41-jarige werkte als ontwerper van menu's voor het park in Orlando, maar werd juni vorig jaar ontslagen. Omdat hij dat zelf onterecht vond, begon hij menu's te saboteren door met een algemeen wachtwoord stiekem in te blijven inloggen in de systemen.Het geknoei begon kinderachtig met het verwerken van schuttingtaal in de teksten. Zo verving hij in een papgerecht het woord grits door shits, en maakte hij van het ingrediënt asam ass.Ook paste hij prijzen aan en hij de herkomst aan van wijnen op het menu: de namen van wijnstreken veranderde hij in plekken waar recent schietpartijen waren geweest.Kwalijker werd het toen hij ook informatie over allergenen veranderde. Zo haalde hij bij gerechten de waarschuwingen weg dat er pinda's of schaaldieren in verwerkt waren. Dat had voor bezoekers met ernstige allergieën fataal kunnen aflopen.De menu's waren al geprint, maar de aanpassingen werden ontdekt voordat ze naar de restaurants gingen. Al snel kwam de politie toen de oud-werknemer op het spoor, die schuld bekende.Zijn advocaat zegt dat de man inmiddels veel spijt heeft en excuses aanbiedt. Behalve de celstraf moet de man van de rechter ook 600.000 euro aan schadevergoeding betalen.