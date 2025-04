Discussie onder historici: 93 of 94 geslachtsdelen op Tapijt van Bayeux?

Hoeveel geslachtsdelen staan er geborduurd op het tapijt van Bayeux? Die vraag stond centraal in de Britse podcast HistoryExtra. Twee historici werden het niet eens over het aantal genitaliën dat op het wereldberoemde borduurwerk staan.Het middeleeuwse tapijt is 70 meter lang en verbeeldt de verovering van Engeland door de Normandische heerser Willem de Veroveraar in 1066. Het werd vermoedelijk gemaakt in 1068 en hangt in een museum in de Franse stad Bayeux.Zes jaar geleden kwam de Britse hoogleraar George Garnett tot de conclusie dat er 93 penissen op stonden, waarvan er 88 toebehoorden aan de paarden op het stuk.Maar historicus en tapijtdeskundige Christopher Monk zegt dat er een 94ste geslachtsdeel te vinden is, namelijk in de rand van het tapijt. Een rennende man heeft iets onder zijn kleding hangen.In de podcast gingen Garnett en Monk in discussie. Volgens Garnett is het vermeende geslachtsdeel niets anders dan de schede van een zwaard of een dolk. Monk gaf toe dat het daarop lijkt, maar dat ligt volgens hem aan een latere restauratie.Hij baseert zijn theorie op de observaties van een vroegmiddeleeuwse borduurwerkspecialiste, die het tapijt van de achterkant heeft gezien, en de tekeningen van de Britse 19e-eeuwse historische tekenaar Charles Stothard, die het tapijt in levenden lijve uitvoerig heeft bestudeerd.Over hoeveel genitaliën er nu werkelijk op het doek staan, daarover blijven de twee van mening verschillen. Maar het is zeker niet onzinnig om te onderzoeken, vindt Garnett. "Het punt van het bestuderen van de geschiedenis is om te begrijpen hoe mensen vroeger dachten. Middeleeuwse mensen waren niet grof, onontwikkeld of dom. Integendeel."De ontwerper van het tapijt, wiens identiteit onbekend is, heeft oud-Griekse fabels in de randen van het tapijt verwerkt. Volgens Garnett deed de ontwerper dat om commentaar te geven op de verovering. "Zij het gecodeerd." Wat dat commentaar is, blijft voor de historici onduidelijk.Overigens hadden de genitaliën een significante betekenis in het borduurwerk, zegt hij. De twee leiders van de strijd die afgebeeld zijn op het doek, Harold Godwinson en Willem de Veroveraar, worden afgebeeld op paarden met grotere geslachtsdelen. "Willems paard is veruit het grootst, en dat is geen toeval", aldus Garnett.