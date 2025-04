TikTok-astroloog opgepakt die nieuwe aardbeving Myanmar voorspelde

Een astroloog in Myanmar is opgepakt omdat hij op TikTok voorspelde dat er na de ramp eind maart nóg een grote aardbeving aan zou komen. De 21-jarige man heeft 300.000 volgers en velen namen het bericht serieus. Sommigen boekten zelfs een huis buiten de stad door de voorspelling.



Myanmar werd 28 maart getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. De aardbeving kostte aan ruim 5000 mensen het leven. In Thailand stierven tientallen mensen toen een gebouw instortte dat nog in aanbouw was.



De Myanmarese astroloog voorspelde op 9 april dat er nog een 'zeer sterke' aardbeving het gebied zou treffen. 'Elke stad' zou erdoor worden getroffen. Hij noemde er ook een datum bij: 21 april.



De duizenden doden en gewonden zijn in Myanmar nog maar het begin van een crisis, want er komen tekorten aan water en voedsel bovenop.

De astroloog zei erbij dat mensen die dag 'niet in hoge gebouwen moesten blijven'. En: "Neem je belangrijkste spullen mee en ren weg bij gebouwen tijdens de beving."



De autoriteiten kregen lucht van de berichten en waren daar absoluut niet blij mee. Afgelopen dinsdag is hij aangehouden. "We ondernemen actie tegen mensen die nepnieuws verspreiden", meldde de overheid in een statement.



Er waren genoeg mensen die het bericht van astroloog serieus namen. Zo zei een inwoner tegen persbureau AFP dat veel buren van haar niet in hun appartement durfden te blijven die dag. "Een vriend van mij huurde zelfs een klein huisje buiten de stad."



De astroloog staat bekend om zijn dubieuze voorspellingen. Zo voorspelde hij de vrijlating van politica Aung San Suu Kyi. Zij leidde de beweging voor mensenrechten en democratie in Myanmar. Ook zei hij dat de Verenigde Staten Myanmar zouden gaan bombarderen.



Aardbevingen voorspellen is überhaupt niet mogelijk, zegt de United States Geological Survey. "Geen wetenschapper heeft ooit een grote aardbeving voorspeld. We weten niet hoe, en we verwachten ook niet dat we dat in de nabije toekomst zullen weten."



De man krijgt volgens de autoriteiten een 'gepaste straf volgens de wet' Wat die precies zal zijn, is onduidelijk.

