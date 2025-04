Schoonhoven valt stil: Klokkenspel stadhuis stopt na één klacht

Het vertrouwde klokkenspel van het stadhuis in Schoonhoven, dat elk kwartier door de straten klonk, is abrupt tot zwijgen gebracht. De aanleiding: een klacht van één buurtbewoner over het geluid van de historische klokkentoren. De gemeente besloot daarop het carillon stil te leggen, tot grote teleurstelling van inwoners.Het besluit om de mechanische klokken stil te zetten, zorgt voor veel beroering in de zilverstad. Inwoners delen hun onbegrip op straat en op de terrassen. “Ik hoorde het bij de slager,” vertelt een passant aan Omroep West. “Ik vind het absurd,” zegt een vrouw op een terras.Winkelier Debbie vindt het jammer: “Het is wel een traditie hier in Schoonhoven.’Ook beiaardier Gideon Bodden vindt het vervelend en moeilijk te begrijpen, dat het carillon is stopgezet. Hij wijst erop dat het uurwerk al 250 jaar lang standhoudt, zelfs tijdens oorlogen. Nu is het stil, vanwege wat hij noemt “een foutje waar niemand van op de hoogte was”.Volgens een rapport van de Omgevingsdienst Midden Nederland geldt het carillon plots als een ‘muzikale uitvoering’, waardoor het stilgezet werd.De gemeente Krimpenerwaard wil niet reageren, maar onderzoekt de zaak. Eerst worden naar eigen zeggen alle ins en outs op een rijtje gezet, om het complete overzicht te krijgen.“Ik verwacht ook niet dat de echte Big Ben zich inhoudt,” zegt Jasper, city manager van Schoonhoven, die net als veel Inwoners hoopt op een snelle terugkeer van hun ‘Big Ben van Schoonhoven’.De citymanager belooft zich hard te maken voor een terugkeer van het klokkenspel. Tot die tijd klinkt het alleen op woensdag en zaterdag, als het carillon live wordt bespeeld.