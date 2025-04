De wasbeerhond heeft zich vrijwel ongemerkt in Overijssel gevestigd, komen we er ooit weer vanaf?

De wasbeerhond heeft zich de afgelopen jaren bijna ongemerkt gevestigd in Overijssel. De provincie schat dat er nu vijftig in onze provincie verblijven. In Natuurgebied De Wieden wordt, als enige plek in ons land, onderzoek gedaan naar deze invasieve exoot uit Azië. Hij weet of we er ook weer van af kunnen komen, van die wasbeerhond."Ze zijn heel schuw. Veel schuwer dan bijvoorbeeld een vos. Ze zijn nauwelijks waar te nemen, ook omdat ze vooral 's nachts actief zijn. Meestal weten we pas dat ze zich ergens gevestigd hebben, als ze worden doodgereden door auto's", legt roofdieronderzoeker Jaap Mulder uit.De roofdierexpert begon drie jaar geleden in opdracht van de Provincie Overijssel met het in kaart brengen van de leefwijze van wasbeerhonden in Nederland. Er was nauwelijks iets bekend over het dier dat in de vorige eeuw via Rusland naar Oost-Europa kwam. Welke effect heeft de wasbeerhond op de Nederlandse natuur? Zijn ze een bedreiging voor weidevogels? Hoe kan je ze bestrijden? Het onderzoek is rond het najaar afgerond.Een wasbeerhond lijkt door zijn kraag op een wasbeer, maar hij is een hondachtige. Het beestje is ongeveer zo groot als een vos.Wasbeerhonden komen niet oorspronkelijk in onze natuur voor. Hij is inheems in het Verre Oosten van Azië (China, Rusland, Korea en Japan)Na de Tweede wereldoorlog werd het dier vanwege zijn dikke, ruige pels in Rusland gefokt en uitgezet. Vanuit Rusland verspreidde de wasbeerhond zich de laatste decennia, via Duitsland en Scandinavië over de rest van Europa.De wasbeerhond heeft zich volgens de zoogdierenvereniging definitief gevestigd in Noord Nederland. In de komende twintig jaar komt hij voor in heel Nederland, is de verwachting."We begonnen met het volgen van een paartje", vertelt Mulder. "Ze kregen een zender om. Een jaar later zijn we een nest van tien jongen gaan volgen. Zo kregen we inzicht in hoe ze zich verspreiden en waar ze zich graag vestigen."Wasbeerhonden blijken van beschutte gebieden te houden. In de wei of op de heide zal je niet snel vinden. "Ze houden van natte gebieden, zoals moerassen met veel riet waar veel eten voor ze te vinden is. Hier tref je twee wasbeerhonden per vierkante kilometer aan."Wasbeerhonden zijn echte scharrelaars. Ze eten eigenlijk alles wat ze tegenkomen. "Ze houden van amfibieën zoals kikkers en padden. Soms een muisje. Maar ze eten ook wel bessen als ze die kunnen pakken. Ze kunnen namelijk niet in bomen klimmen."In het broedseizoen zouden de wasbeerhonden ook een bedreiging kunnen zijn voor weidevogels. Want net als vossen eten wasbeerhonden ook eieren. "Op dit moment gebeurt dat nog nauwelijks", weet de kenner. "Wasbeerhonden houden nu eenmaal niet van open landschappen. Maar mocht het te druk worden in de beschutte voedselrijke natuurgebieden, dan zal je ze wel vaker in het agrarische landschap tegen kunnen komen. Hier moet in de toekomst meer onderzoek naar gedaan worden.""Een exoot moet dood", is volgens Mulder het credo van veel beleidsambtenaren. Wasbeerhonden dienen volgens Europese regels uitgeroeid te worden. Afschieten is daarbij geoorloofd. En dat gebeurt ook. Ook in Overijssel worden jaarlijks gemiddeld tien wasbeerhonden door jagers om het leven gebracht."Alleen heeft het niet veel zin", legt Mulder uit. "Ze lopen vanuit Duitsland (waar inmiddels 50.000 wasbeerhonden leven, red.) zo weer ons land binnen. We zullen met ze moeten leven. Alleen als ze bij weidevogels gesignaleerd worden, kun je ze beter verjagen", aldus Mulder.