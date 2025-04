Peuter Boden door hond Buford gered na nacht in wildernis tussen poema’s

Een 2-jarige Amerikaanse peuter heeft een hachelijke nacht in de wildernis overleefd met dank aan een hond. Het jongetje was weggelopen van huis en belandde in een gebied waar poema’s leven. Na zestien uur zoeken werd de jongen gered, nadat de hond hem in veiligheid had gebracht.Peuter Boden Allen verdween maandag rond 17.00 uur lokale tijd uit zijn huis in Seligman, Arizona, zo’n 160 kilometer ten zuiden van het Grand Canyon National Park. Direct werd een grote zoekactie op touw gezet. Boden droeg op dat moment alleen een pyjamabroek en shirt meldde de sheriff van Yavapai County in een opsporingsbericht.Boden was van huis weggelopen, raakte verdwaald en belandde kilometers verderop in een gebied waar poema’s leven en rondzwerven, aldus een Facebookbericht van de politie. Reddingswerkers die de hele nacht bleven zoeken zagen onderweg twee poema’s.Scotty Dunton, een veehouder die op zijn ranch in Kington woont, op 11 kilometer van de woning van Boden, ontdekte de jongen. Hij bleek door zijn hond Buford te zijn gevonden. Dunton vertelde aan News12 of Phoenix dat hij het nieuws over het vermiste kind had gehoord en zeker wist dat het Boden was.„Toen ik de oprit opreed, zag ik mijn hond bij de ingang zitten”, zei Dunton, in een video die door de sheriff werd geplaatst. „Ik keek op en zag dat kleine kind daar met mijn hond staan.’’ De peuter vertelde de veehouder dat hij onder een boom had geslapen. „Ik kan niet geloven dat die jongen het zo lang heeft volgehouden.’’