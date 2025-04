Reusachtige schaars geklede opblaaspop ligt wijdbeens in weiland voor verjaardag buurvrouw (50)

Het is een klein wonder dat er nog geen ongevallen zijn gemeld op de N343. Langs de weg ligt een enorme en schaars geklede Sara, wijdbeens in het weiland. Een ludieke actie. „De buurvrouw vond het prachtig, en de buurman al helemaal.”Van je noabers moet je het hebben. In Lemselo - buurtschap tussen Weerselo en Oldenzaal - wordt de 50ste verjaardag van buurvrouw Marieke groots gevierd. Letterlijk. Whole Lotta Rosie in Twente.Net als de beroemde rockband AC/DC hebben de buren een enorme opblaaspop op de kop weten te tikken. De schaars geklede dame torent boven de boerderijen uit. Deze extreme Sara is 12 meter hoog, zegt Jan Maathuis. Hij zit in het complot.De voorpret was al erg leuk, vertelt hij. „We zaten met de noabers bij elkaar om te bedenken wat te doen met de 50ste verjaardag van de buurvrouw. Doen we een spandoek met teksten of gaan we iets geks doen? Toen kwam een andere buurvrouw met dit idee.”En zo verrees maandagavond het wijdbeens liggende gevaarte in het weiland langs de Lemselosestraat. Het bijbehorende spandoek is met opzet klein gehouden. „De buurvrouw vond het prachtig, en de buurman al helemaal.”De opblaaspop trekt veel bekijks, zegt Maathuis. Morgen moet het - helaas - weer weg. „We hopen op een buitje. We moeten het droog inpakken en dan kunnen we het nog een dag langer laten staan.”