Man denkt dat hij doof wordt, maar blijkt twintig jaar lang een Lego-steentje in zijn oor te hebben

Darren McConachie uit Schotland dacht jarenlang dat zijn gehoor gewoon langzaam achteruitging. Maar ondertussen werd de pijn in zijn oor steeds erger. De huisarts dacht aan een hardnekkige oorontsteking en schreef keer op keer antibiotica voor. Toch werd het niet beter.



Tot Darren, 30 jaar inmiddels, tijdens een slapeloze nacht weer eens met zijn hand aan zijn oor zat. Hij voelde ineens een plopje, alsof er iets loskwam.



In het licht van zijn telefoon zag hij iets uit zijn oor vallen. Een klein rond plastic objectje. Darren wist niet wat het was. “Ik schrok me kapot en dacht dat een deel van het binnenste van mijn oor naar buiten was gekomen”, vertelt hij aan de Daily Mail.



Maar tot zijn verbazing verdween op dat moment de pijn. En bovendien: hij kon weer horen.



Het mysterieuze stukje plastic bleek uiteindelijk een onderdeel van een Lego-set te zijn. Hoe dat ooit in zijn oor is beland, weet Darren niet precies. “Waarschijnlijk tijdens een stoeipartij met mijn broers”, zegt hij. Zelf was hij niet echt fan van Lego. “Ik ging als kind liever rugbyen”, vertelt hij.

Reacties

16-04-2025 10:23:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.640

OTindex: 94.903



Heeft hij dan nooit in het oor gekeken?

Lego is toch niet onzichtbaar?! Goed werk van die artsHeeft hij dan nooit in het oor gekeken?Lego is toch niet onzichtbaar?!

16-04-2025 11:27:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.493

OTindex: 96.778



Vreemd verhaal! @allone : Met de juiste apparatuur kan je tot aan het trommelvlies kijken.Dus het zou zichtbaar moeten zijn.Vreemd verhaal!

16-04-2025 14:10:30 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.151

OTindex: 24.488

Nou, daar is een huisarts toch klunzig beziggeweest.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: