Ruim 9 ton aan zorggeld opgemaakt in casino en aan borstvergroting: vrijspraak

Ruim negen ton aan zorggeld vloeide richting pokertafels, uit de pinautomaat en naar plastisch chirurgen voor onder andere borstvergrotingen. Maar justitie ziet geen strafbaar feit en vraagt om vrijspraak voor de directrice van het Almelose zorgbureau Victorie. "Wat wij zien is dat een commercieel zorgbedrijf winst maakt via een subsidie. Daarna worden de winsten uitgegeven", zo legt de officier van justitie uit.

Het zorgbureau Victorie hield zich jarenlang onder meer bezig met de begeleiding van probleemjongeren in een opvanghuis aan de Ootmarsumsestraat. De affaire rond het zorgbureau kwam destijds aan het licht na publicaties door RTV Oost. Nadat was gebleken dat de zorgdirectrice veelvuldig in het casino zat – waarnaartoe ze onder anderen cliënten meenam – stelde de sociale recherche een onderzoek in.

Het Openbaar Ministerie besloot in 2019 om de vrouw in eerste instantie niet te vervolgen. Dit tot grote ontsteltenis van de gemeente Almelo. Die spande een zogenoemde artikel 12-procedure aan bij het hof, om zo alsnog een rechtszaak af te dwingen. Het gerechtshof stelde de Almelose wethouder Eugène van Mierlo, die bekend staat als zorgfraude-fighter, in het gelijk.



Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest om zorgbureau Victorie. Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat de directrice in zo'n drie jaar tijd 969.000 euro van het bedrijf heeft uitgegeven. Dit terwijl de zorginstelling tegelijkertijd subsidiegelden kreeg van de gemeente Almelo in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).



In het onderzoek van de FIOD komt naar voren dat de directrice in die jaren ruim 600.000 euro van Victorie heeft vergokt in het casino. "Soms gokte ze met bedragen van 10.000 euro per keer", zo verklaart een oud-cliënt.

Ook zou de vrouw een slordige twee ton van de rekening af hebben gepind. "Daarnaast heeft de zorgverleenster 118.000 euro naar haar privérekening doorgesluisd", aldus de officier. Een van de cliëntes had ze zelfs een borstvergroting cadeau gedaan met het geld.



De vrouw is vanmorgen wel naar de rechtbank afgereisd, maar besloot vlak voor de zitting om een rechtsomkeert te maken en naar huis te gaan. "Ze wilde hoe dan ook haar gezicht laten zien. Het zou een aanslag op haar mentale gezondheid zijn als ze wordt gedwongen om te komen", zo laat haar raadsman Henri Nijenhuis aan het begin van de zitting weten. Volgens de advocaat kampt de directrice tot op de dag van vandaag met paniekaanvallen.



Maar betekent dit op dubieuze wijze uitgeven van subsidiegelden ook dat mevrouw strafbaar is? Als het aan de openbaar aanklager ligt niet.

Dit komt volgens de officier van justitie vanwege het feit dat er in het contract tussen de gemeente Almelo en Victorie niets is gezegd over een maximaal winstpercentage dat het zorgbureau mocht draaien: "Tegenwoordig is er een winstnorm van 3 procent in dit soort gevallen, maar die was ten tijde van uitgeven van de subsidie nog niet aan de orde. Als deze norm er wel was geweest, dan hadden wij veel sneller tot vervolging kunnen overgaan."



Volgens de officier zijn de casino-bezoekjes gedaan met de winst van het zorgbureau. Ook het schenken van een borstvergroting aan een cliënt is volgens de letter der wet niet verboden. "Wat wij zien is dat een commercieel zorgbedrijf winst maakt via een subsidie. Daarna worden de winsten uitgegeven", zo legt de aanklaagster uit.

Wel plaatst ze een morele kanttekening: "Wij moeten vrijspraak eisen op basis van objectieve juridische argumenten. Alhoewel ik als burger wel wat vind van de gedragingen van mevrouw."

De rechtbank doet uitspraak op 13 mei.

