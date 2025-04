Wéér miljoenen euro's extra nodig om Bielefeld-trein overeind te houden

Om te voorkomen dat de treinverbinding tussen Hengelo en het Duitse Bielefeld van het spoor verdwijnt, trekt de provincie Overijssel opnieuw de portemonnee. Er is vanaf 2026 jaarlijks 1,2 miljoen euro extra nodig om ervoor te zorgen dat een nieuwe vervoerder de verbinding blijft rijden. Daarmee kost de trein Overijssel jaarlijks zo'n 4 miljoen euro aan gemeenschapsgeld.

Voor Eurobahn, de huidige vervoerder van de Bielefeld-trein, dreigt een faillissement. Dat zou betekenen dat er geen rechtstreekse trein meer rijdt tussen Hengelo en Bielefeld. Onwenselijk, vindt de provincie Overijssel, die daarom flink wat geld uittrekt voor het in stand houden van de verbinding.

De overname van de verbinding door Nahverkehr Westfalen Lippe (NWL) valt voor Overijssel dit jaar 8 ton duurder uit en vanaf volgend jaar 1,2 miljoen euro per jaar meer. Dat bedrag komt bovenop de extra 7,5 miljoen euro die vorig jaar al voor de Bielefeld-trein werd uitgetrokken, zegt een woordvoerder van de provincie.



Bij elkaar opgeteld kost de treinverbinding de belastingbetaler in Overijssel vanaf volgend jaar zo'n 4 miljoen euro per jaar. Dagelijks maken er vanuit Overijssel gemiddeld zo'n 400 tot 500 reizigers van de trein gebruik. Omgerekend kost de verbinding daarmee 8000 euro per Overijsselse reiziger, per jaar.

Toch is de provincie positief over de internationale trein. "We hebben er baat bij, want de samenwerking met Duitsland vinden we belangrijk", zegt de woordvoerder. "Het versterkt alle regio's die langs de lijn liggen op het gebied van wonen, werken en recreatie."

Hoeveel Duitsers de treinverbinding gebruiken om naar Overijssel te komen, is niet bekend.



In 2023 kostte de rechtstreekse verbinding tussen Hengelo en Bielefeld de provincie 'slechts' 1,6 miljoen euro per jaar. Dat loopt volgend jaar dus op naar jaarlijks 4 miljoen euro.

De sterk gestegen kosten zijn volgens de provincie te wijten aan onder meer de oorlog in Oekraïne, waardoor de onderhoudskosten en kosten voor energie en onderdelen fors gestegen zijn. Ook is er meer personeel nodig voor de treinverbinding, omdat de werktijden in de cao zijn veranderd.



Sinds eind 2017 rijdt er een directe trein tussen Hengelo en Bielefeld. De trein moest de gedroomde opvolger worden van de Grensland Express, maar de verbinding staat al jaren bekend om de vele rituitval.

Met de nieuwe vervoerder NWL heeft de provincie afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat er straks minder treinen uitvallen. In de tussentijd wordt er ook gezocht naar een nieuwe vervoerder die de Bielefeld-trein wil gaan rijden.

