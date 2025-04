Speedboot met 1,5 miljoen euro aan hasj valt stil op Noordzee, politie vist schipper op

In de haven van Scheveningen heeft de politie zaterdagavond een grote actie uitgevoerd waarbij 13 tassen met hasj zijn aangetroffen. Een 49-jarige man uit Amsterdam is aangehouden, meldt de politie.



De politie-eenheid Landelijke Expertise en Operaties kreeg zaterdagavond via de kustwacht een melding van een zogenoemde rhib-boot die in de problemen was geraakt, zo'n 70 kilometer uit de kust. De snelle rubberboot van ongeveer 8 meter lang had motorpech en kon niet meer varen.



Een reddingsboot van de KNRM werd ingezet om de rhib-boot op te halen en naar de haven van Scheveningen te brengen. Daar werd de boot, net als de schipper, gecontroleerd.



Rond 22.00 uur brachten agenten meerdere karren vol met witte pakketten naar de kade aan de Hellingwerf. Het blijkt dat de tassen volzaten met verdovende middelen: 145 kilo hasj. Volgens de politie komt dat neer op een geschatte straatwaarde van zo’n 1,5 miljoen euro.

Reacties

14-04-2025 18:52:19 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.839

OTindex: 1.158



Hij had ook zijn criminele vriendjes kunnen bellen. Maar nee, hij belt de reddingsdienst Dat was dus niet zo'n slimme man.Hij had ook zijn criminele vriendjes kunnen bellen. Maar nee, hij belt de reddingsdienst

14-04-2025 20:09:15 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.149

OTindex: 24.474

@Buick : Als hij zijn criminele vriendjes had gebeld. was de kans dat hij het er niet levend vanaf gebracht had vermoedelijk aanzienlijk. Maar met 145 kilo kun je moeilijk beweren dat het voor 'eigen gebruik'is...

14-04-2025 23:10:12 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.863

OTindex: 28.633

@BatFish :

Maar met 145 kilo kun je moeilijk beweren dat het voor 'eigen gebruik'is... QuoteMaar met 145 kilo kun je moeilijk beweren dat het voor 'eigen gebruik'is... Ach, je kunt maar 'n voorraadje hebben.

15-04-2025 08:43:05 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.149

OTindex: 24.474

@Emmo : Tuurlijk... je weet nooit of eens zonder komt te zitten

