Een Deens stel dat in Zweden een populair eco-resort runde, zegt dat het 'normaal' is dat ze 158 vaten met poep achterlieten toen ze vertrokken. De twee hebben een enorme belastingschuld en vertrokken daarom naar Guatemala. Sinds deze week is er volop media-aandacht voor hun verhaal.



De Deense krant Politiken en Zweedse krant Dagens Nyheter kwamen deze week naar buiten met het verhaal over de poepvaten. Op de plek waar jarenlang het populaire eco-resort Stedsans stond, zijn 158 vaten met menselijke uitwerpselen gevonden.



De zaak werd breed uitgemeten in buitenlandse media.



Het resort in het bos in de Zweedse regio Halland werd gerund door het Deense stel Flemming Hansen en Mette Helbæk. Zij werden online geprezen door influencers die het resort 'magisch' noemden en 'vol betoverende luxe'.



Het stel ging in maart failliet en besloot naar Guatemala te vluchten. Ze zouden volgens de Scandinavische pers een belastingschuld van zes miljoen Zweedse kronen (ruim 540.000 euro) hebben. Ze hebben in het Midden-Amerikaanse land opnieuw een hotel geopend.



De Zweedse gemeente die de vaten poep moet opruimen, spreekt van 'milieucriminaliteit'. Het stel heeft op sociale media laten weten dat de poep van composttoiletten 'heel normaal' is. "Zo doet iedereen het in Zweden", zeggen ze.



De twee beweren alle regels gevolgd te hebben en zijn kritisch op de pers die hun verhaal deelt. "Dit zijn leugens die zorgen voor de grootste (letterlijke) shitstorm in ons leven", stellen ze.



De Zweedse gemeente laat weten dat het stel de regels niet heeft gevolgd. Ook een Zweedse toeristenvereniging snapt niet wat er in het resort precies gebeurd is waardoor er tientallen vaten met poep achter zijn gebleven. "Dit heb ik nog nooit gezien", laat een woordvoerder weten.



De twee verdedigen ook hun keuze om naar Guatemala te gaan. "We willen ons gezin een tweede kans geven. Als dat betekent dat wij als slechteriken worden gezien, dan spijt dat ons."

