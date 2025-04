Superjacht One blijkt impulsaankoop, al voor oplevering in de verkoop

Het custom built superjacht One van Feadship is nog niet eens opgeleverd, maar ligt wel al te koop. De eigenaren hoeven het schip niet meer. ‘Ze zochten tijdens Covid een gezamenlijk project en nu dat bijna klaar is, zijn hun plannen veranderd’, aldus een woordvoerder van Feadship. Opvallend is dat het schip oorspronkelijk voor 169,5 miljoen euro te koop lag, inmiddels is de prijs gestegen naar 172,5 miljoen euro.Het is niet bekend wie de opdrachtgever en eigenaar van One is. Wel dat deze eigenaar al in 2023 bedacht dat een nieuw superjacht toch niet zo’n goed idee was en haar te koop aanbood. De bouw ging ondertussen gewoon door, maar nu de oplevering in zicht komt, is de vraag of er op tijd een koper wordt gevonden. Ondertussen is de vraagprijs gestegen, blijkbaar zijn ook superjachten zijn onderhevig aan inflatie. Over de belastingdienst hoeft de nieuwe eigenaar zich overigens geen zorgen te maken, het schip vaart onder de vlag van de Kaaimaneilanden.Superjacht One is met 75,50 meter één van de grootste nieuwe superjachten ter wereld. Aan boord kunnen 10 gasten in zes luxe verblijven vertoeven, terwijl 18 bemanningsleden dag- en nacht voor ze klaarstaan.Het stalen schip met aluminium opbouw wordt voortgestuwd door twee MTU-motoren van 2000 pk. Ze behaalt een topsnelheid van 16,5 knopen. Het superjacht is ontworpen door De Voogt, het interieur komt van het Franse ontwerpbureau Gilles & Boissier.Het schip werd in november 2024 te water gelaten bij Van Lent in Kaag. De oplevering staat dit jaar gepland, het schip ligt momenteel in Amsterdam en maakt geregeld proefvaarten op de Noordzee.