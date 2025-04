Juridisch gevecht om plek van laatste schilderij Van Gogh duurt voort

In het Franse dorpje Auvers-sur-Oise is een slepend conflict over wie er precies eigenaar is van de boomwortels die de inspiratie waren voor het allerlaatste schilderij van Vincent van Gogh nog steeds niet ten einde.Vorige week oordeelde de Franse rechter in hoger beroep dat de 350 jaar oude boomwortels eigendom zijn van de eigenaar van de tuin waar de wortels in de grond zitten.Tot ergernis van de burgemeester, die al ruim vier jaar probeert om de wortels in handen te krijgen. Ze heeft inmiddels op Facebook aangegeven in cassatie te gaan, waarmee de zaak tot op het allerhoogste rechtsniveau zal worden uitgevochten.De eigenaren van het perceel, de familie Serlinger, kochten het stuk land ten noorden van Parijs in 2013. Dat was zeven jaar voordat iemand ├╝berhaupt wist dat de boomwortels aan de rand van de tuin, op een steenworp afstand van de openbare weg, een stukje kunstgeschiedenis bleken te zijn.Wouter van der Veen, wetenschappelijk directeur van het Institut Van Gogh, ontdekte de plek in 2020 per toeval op een ansichtkaart van Auvers-sur-Oise uit 1900-1910. "Op de kaart, die ik op mijn computer had staan, zie je een man met een fiets in zijn hand en daarachter een heuvel met een opvallende boomstructuur", zei Van der Veen in 2020 tegen Nieuwsuur.Het deed hem denken aan het grillige motief van het schilderij Boomwortels uit 1890. "De overeenkomsten waren voor mij heel erg duidelijk. De plek is op nog geen 150 meter van herberg Ravoux, waar Van Gogh destijds verbleef." Een paar uur na het schilderen van het werk, dat hangt in het Van Gogh Museum, schoot hij zichzelf in de borst. Hij overleed twee dagen later.Het Van Gogh Museum en Institut Van Gogh stelden in 2021 na verder onderzoek definitief vast dat de wortels dezelfde zijn als die Van Gogh schilderde.Toen was het juridische gevecht om de plek al losgebarsten. De wortels trekken jaarlijks zo'n 300.000 kunstliefhebbers, schrijft de Britse krant The Times.De Serlingers bieden onder meer betaalde rondleidingen aan op hun perceel. Dat is de burgemeester een doorn in het oog. Volgens haar zijn de wortels cultureel erfgoed en moeten ze worden bestempeld als deel van de publieke ruimte, omdat ze aan de openbare weg grenzen. Volgens haar wil het stel op een "schaamteloze manier" geld verdienen en is de plek eigendom van de inwoners van haar dorp, "en geen handelswaar".Maar de eigenaren van het perceel weerspreken tegenover The Times die beschuldigingen en onderstrepen dat ze vooral hun best doen om de plek te houden zoals hij is.In 2023 kreeg het stel bij een lagere rechtbank gelijk en vorige week dus ook bij het hof in Versailles. Maar de burgemeester benadrukt in haar laatste Facebookbericht dat wat haar betreft het juridische getouwtrek nog niet ten einde is en ze zegt ook het ministerie van Cultuur te hebben ingeschakeld "om het erfgoed van de inwoners van Auvers te behouden".