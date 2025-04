Rijkswaterstaat roept weggebruikers op Randstad te mijden rond NAVO-top

Rijkswaterstaat roept weggebruikers in de Randstad op om van maandag 23 juni tot en met donderdag 26 juni zoveel mogelijk thuis te werken, niet tijdens de spits te rijden en gebruik te maken van het openbaar vervoer.



Die oproep doet de dienst vanwege de NAVO-top die op 24 en 25 juni wordt gehouden in het World Forum Den Haag. "De regio Den Haag blijft hierdoor zo goed als mogelijk bereikbaar", staat in een verklaring.



Tientallen wereldleiders en duizenden delegatieleiders komen op de top af. Om alles in goede banen te leiden, zijn verkeers- en veiligheidsmaatregelen nodig tussen Schiphol en Den Haag. Weggebruikers kunnen daarom ernstige hinder ondervinden in de Randstad, waarschuwt Rijkswaterstaat.



Het verkeer tussen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moet vanaf zondag 22 juni al rekening houden met drukte. Dat komt door het plaatsen van afzettingen ter voorbereiding op de top. De verwachting is dat de hinder tot en met de 26e aanhoudt. Dat geldt ook voor regionale en lokale wegen rond Den Haag.



Op het spoor zijn er geen beperkingen. De NS houdt de normale dienstregeling aan. Er wordt wel extra drukte verwacht in de treinen, maar er is geen extra capaciteit om die drukte te verminderen.



Wat de maatregelen voor het lokale openbaar vervoer betekenen, is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht dat het op die lijnen ook drukker wordt en dat er mogelijk lijnen uitvallen.

Reacties

11-04-2025 10:10:00 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.839

OTindex: 28.633

Tenslotte moeten die hotemetoten ruim baan hebben.

11-04-2025 10:51:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.615

OTindex: 94.866



Goede raad is duur Volgens Arjan Lubach kan je de hele Randstad en het grootste deel van Nederland beter vermijden. Schiermonnikoog is een goede plek om te zijn

11-04-2025 11:17:29 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.533

OTindex: 6.522

@allone : dan toch liever Terschelling. Alleen jammer dat de kinderen die week gewoon naar school moeten...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: