Britse claimt eerste te zijn met trektocht op Canadees eiland: inheemse bevolking beledigd

Een Britse vrouw die dacht als eerste vrouw ooit solo een Canadees eiland over te steken, bleek het behoorlijk mis te hebben. Voor de inheemse bevolking is de route vaste prik. Zij noemen haar 'onnozel' en verwijten haar een 'gevaarlijke koloniale houding'.



Camilla Hempleman-Adams dacht twee weken geleden dat ze iets heel bijzonders had bereikt. Te voet en per ski had ze in haar eentje het Baffineiland, een eiland in Canada, doorkruist.



"De tocht van Qikiqtarjuaq naar Pangnirtung is in de geschiedenis nog nooit door een vrouw alleen ondernomen", schreef de Britse vrouw op haar website. Haar tocht kreeg veel aandacht van buitenlandse media.



Er komt nu forse kritiek op de reis. De inheemse bevolking van het eiland zegt de tocht al generaties lang te ondernemen. Ook vrouwen leggen de 241 kilometer regelmatig alleen af.



"Het is een gevoelig punt voor ons, vanwege onze geschiedenis en de moeilijkheden waar we elke dag mee te maken hebben in de strijd tegen westers kolonialisme", liet Gayle Uyagaqi Kabloona aan de BBC weten.



De inheemse Inuit-bevolking noemt Hempleman-Adams 'onnozel'. De tocht hoort bij de 'manier van leven' van de Inuit, zegt Kabloona. "Mijn oma maakte de tocht jaarlijks, zelfs toen ze zwanger was."



Hempleman-Adams heeft haar excuses aangeboden. "Het was nooit mijn bedoeling om de geschiedenis verkeerd voor te stellen of lokale gemeenschappen stress te bezorgen", zei ze tegen de BBC. "Ik heb een diep respect voor het land, de mensen en hun geschiedenis."

10-04-2025 18:54:35 Emmo

"Ik heb een diep respect voor het land, de mensen en hun geschiedenis." Ze mag dan diep respect en dergelijke hebben, enige kennis zit er niet bij.

