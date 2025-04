Trans piloot klaagt influencer aan om smaad: kreeg schuld van fatale crash

Een trans vrouw die ongewild het middelpunt werd van een online rel na de vliegtuigcrash in Washington, stapt naar de rechter. Op X gingen talloze berichten rond dat zij de piloot van de legerhelikopter was die betrokken was bij het ongeluk. "Mijn leven werd op de kop gezet en is voor altijd veranderd."



Een vliegtuigcrash in Washington eind januari zorgde voor een storm aan berichten op sociale media. Een legerhelikopter botste op een verkeersvliegtuig, met 67 doden tot gevolg. Alle inzittenden van beide toestellen kwamen om het leven.



De Amerikaanse president Donald Trump legde de schuld voor het ongeluk bij 'diversiteitsbeleid', zonder daarvoor met bewijs te komen. Op X gingen niet veel later talloze berichten rond waarin werd gezegd dat de piloot van de legerhelikopter Jo Ellis was, een transgender militair.



Ellis, een trans vrouw die bij de nationale garde van de staat Virginia Black Hawk helikopters bestuurt, was op geen enkele manier betrokken bij de crash. Waar het gerucht dat zij iets met het ongeluk te maken had precies vandaan komt, is onduidelijk. Veel van de oorspronkelijke berichten op X zijn weer verwijderd.



Het bericht werd gedeeld door de Amerikaanse influencer Matthew Wallace, die met meer dan twee miljoen volgers een groot bereik heeft. Ellis heeft hem aangeklaagd voor smaad, schrijven buitenlandse media. "Hij bedacht een vernietigende lastercampagne door een vals verhaal te verspreiden", staat in de aanklacht.



Ellis probeerde online te bewijzen dat zij niets met het ongeluk te maken had door een filmpje van zichzelf op te nemen. Daarop was ze in leven te zien, waardoor ze onmogelijk de piloot kon zijn die de helikopter bestuurde.



De video van Ellis had weinig effect. De piloot ontving volgens de aanklacht 'geloofwaardige doodsbedreigingen' en veel haatberichten, die zich vooral richtten op haar identiteit. "Ze was er kapot van dat haar verhaal dat van de tragische crash overschaduwde en daardoor waarschijnlijk meer leed veroorzaakte voor de families die hun nabestaanden verloren."



De twee toestellen stortten in de rivier de Potomac bij het vliegveld van Washington. Niemand overleefde het.

Eerder zei Ellis al tegen The Guardian dat ze naar de rechter wilde stappen 'om iemand verantwoordelijk te houden'. "Ik ben een groot voorstander van vrijheid van meningsuiting, maar niet als die gebruikt wordt om een menigte op te hitsen om iemands leven overhoop te gooien."



Als Ellis de zaak wint en een schadevergoeding krijgt, zal ze dat geld schenken aan de nabestaanden van slachtoffers van de vliegtuigcrash.

