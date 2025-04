IJverige werknemer verzint klantbezoeken na promotie, wordt ontslagen en eist half miljoen

Een man die koste wat kost wil excelleren op de werkvloer, gaat wel heel ver om zijn persoonlijke targets te halen. Hij doet alsof hij klanten bezoekt en zuigt vervolgens gespreksverslagen van deze fictieve afspraken uit zijn duim. Wanneer zijn leidinggevende dit ontdekt, wordt hij op staande voet ontslagen. De man is het daar niet mee eens en eist nu bijna een half miljoen euro aan vergoedingen.



De 63-jarige werkt sinds 2020 bij MR Expeditie, een internationale logistieke speler gevestigd in het Limburgse Buggenum. Op een bepaald moment meldt hij dat hij een baanaanbieding van een andere werkgever heeft ontvangen. Als reactie daarop wordt hij gepromoveerd, inclusief een hoger salaris en zwaardere targets.



Als hij die targets niet haalt, krijgt hij een reprimande van zijn leidinggevende. Uit angst voor ontslag besluit hij, naar eigen zeggen, tot een drastische stap: hij liegt over zijn prestaties tegenover zijn baas.



Om zijn resultaten op te krikken, verzint hij vijf klantbezoeken en schrijft daar zelfs uitgebreide gespreksverslagen over, alsof de afspraken daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Volgens hem handelt hij uit pure wanhoop, gedreven door stress en prestatiedruk binnen het bedrijf. Tijdens de rechtszitting verklaart hij dat MR Expeditie te weinig doet om de werkdruk te verlichten en dat er geen vertrouwenspersoon beschikbaar is.

Een half miljoen voor leugens en onbetrouwbaarheid?

