Schandaal in Brazilië: rechter werkt 23 jaar onder een opvallend Britse valse naam

Brazilië is sinds deze week volledig in de ban van een ongekend schandaal binnen de rechtspraak. Een gepensioneerde rechter blijkt 23 jaar lang onder een valse identiteit te hebben gewerkt en wordt nu door de Braziliaanse autoriteiten gezocht voor fraude. De man lijkt met de noorderzon vertrokken. José Eduardo Franco dos Reis , geboren in 1958 in het kleine plaatsje Águas da Prata (net boven São Paulo), bouwt sinds de jaren 80 een compleet nieuw leven op onder de naam Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield, een naam die rechtstreeks uit een Britse roman van Charles Dickens lijkt te komen, zo meldt The Guardian.De man, die zich volgens een Braziliaanse krant jarenlang presenteert als een zoon van Engelse aristocraten, slaagt erin om niet alleen de universiteit binnen te komen met valse papieren, maar klimt uiteindelijk op tot rechter.In 1995 wordt hij officieel benoemd. Vanaf dat moment ondertekent hij vonnissen, leidt hij zittingen en geeft hij bevelen uit naam van de Braziliaanse rechtsstaat. Niemand trekt zijn identiteit ooit in twijfel. Tot oktober vorig jaar.‘Wickfield’ bezoekt dan een overheidskantoor in São Paulo om zijn identiteitskaart te vernieuwen. Dit blijkt uiteindelijk het begin van zijn ondergang. De gegevens in zijn aanvraag matchen namelijk niet.De geboorteregistratie blijkt gekoppeld aan ene ‘José Eduardo’. Zijn vingerafdrukken leiden tot zijn ontmaskering: Wickfield bestaat helemaal niet.De Braziliaanse politie start vervolgens een groot onderzoek. Al snel wordt duidelijk dat de rechter jaren geleden een vervalste geboorteakte heeft ingediend om toegelaten te worden tot de rechtenstudie aan de prestigieuze Universiteit van São Paulo, aldus Globo G1.Opvallend is dat de man zich tijdens een verhoor met de politie plots weer identificeert als José Eduardo. Zijn uitleg? Wickfield zou zijn Britse tweelingbroer zijn, geadopteerd als kind. Maar de politie vindt geen enkel bewijs voor het bestaan van een broer, laat staan een Britse adellijke familie.Literatuurkenners wijzen erop dat de naam van de ‘tweeling’ opvallende overeenkomsten vertoont met personages uit klassieke Britse romans zoals David Copperfield van Charles Dickens.Het Openbaar Ministerie neemt de zaak hoog op en klaagt José Eduardo aan voor identiteitsfraude, gebruik van valse documenten en fraude bij het toelatingsexamen tot de rechterlijke macht. Ondertussen is hij spoorloos. De autoriteiten proberen hem te bereiken om hem formeel te dagvaarden.De rechtbank van São Paulo heeft inmiddels zijn pensioenbetalingen stopgezet. In februari ontving hij nog meer dan 28.000 dollar aan pensioen als voormalig rechter. De grote vraag die nu boven de markt hangt: wat betekent dit voor de duizenden vonnissen die hij heeft uitgesproken?