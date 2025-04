Meer dan 100 katten omgekomen bij brand, oprichter asiel sterft tijdens reddingspoging

De oprichter en eigenaar van een kattenasiel in New York is tragisch om het leven terwijl hij probeerde zijn dieren te redden tijdens een verwoestende brand. Meer dan 100 katten kwamen om het leven. De 65-jarige Chris Arsenault slaagde erin tientallen katten in veiligheid te brengen voordat hij zelf het slachtoffer werd. "Hij was buitengewoon zorgzaam."Het lichaam van Arsenault werd aangetroffen in een achterkamer van het asiel, nadat de brandweer het vuur onder controle had gekregen. Het asiel was toen al volledig verwoest, meldt de New York Post. Arsenault kwam om tijdens een tweede, wanhopige poging om zo veel mogelijk katten te redden."Chris kwam naar buiten en probeerde het vuur te blussen", vertelt dierenverzorger en bestuurslid van het asiel Lisa Jaeger aan de New York Post. "Toen hij inzag dat dat niet lukte, ging hij terug naar binnen om de katten te redden. Daarna kwam hij er niet meer uit." Zo'n 200 katten overleefden de brand.Arsenault richtte het kattenasiel op in 2006, nadat hij zijn 24-jarige zoon Eric had verloren bij een motorongeluk. Hij begon met het opvangen van zwerfkatten, die hij verzorgde tot ze gezond genoeg waren voor adoptie. "Na de dood van mijn zoon hielpen die katten mij om mijn verlies te verwerken", vertelde hij in 2018 aan de Daily Mail.Hij toverde zijn hele huis en tuin om tot een kattenopvang, die hij Happy Cat Sanctuary noemde. Zelf hield hij alleen een slaapkamer van 2,5 bij 3,5 meter over om in te eten en te slapen. "We wisten altijd dat Chris zijn leven zou geven voor de katten", zegt vrijwilliger Frankie Floridia. "En dat is precies wat er is gebeurd."De oorzaak van de brand is nog onbekend en wordt onderzocht, aldus de politie. Buurvrouw Nelly Mendoza verklaarde aan de New York Post dat ze wakker werd van een explosie. "Ik keek uit het raam en zag dat het huis van mijn buurman in vlammen vloog."De geredde katten worden momenteel opgevangen op een tijdelijke locatie, waar ze medische zorg krijgen totdat ze gezond genoeg zijn om te worden geadopteerd.